Sanremo: Fratelli d'Italia traccia il bilancio del 2023, Consiglio "Tanti incontri sul territorio, con la gente"

Mancano poche settimane alla fine di quest’anno e Fratelli d’Italia a Sanremo traccia un bilancio dell’attività svolta e degli obiettivi raggiunti nel 2023.

"E' stato un anno molto importante per il nostro circolo - dichiara Antonino Consiglio coordinatore cittadino - e molte sono state le volte in cui abbiamo incontrato i cittadini in piazza, dove siamo scesi con i nostri gazebo per iniziative governative o di interesse locale e regionale. Iniziative sempre molto apprezzate dai nostri concittadini, proprio perché attraverso l’ascolto e il dialogo abbiamo fatto nostre le loro richieste e lamentele e, coinvolgendo i Dipartimenti, le abbiamo portate in consiglio comunale dove il nostro capogruppo Luca Lombardi le ha discusse attraverso lo strumento delle interpellanze e degli ordini del giorno".

"Tra gli argomenti affrontati - prosegue - vorrei ricordare quelli legati alle condizioni di dissesto e abbandono di tante strade sanremesi (strada di San Pietro, via Margotti), all'apertura del punto nascita di Sanremo e al trasferimento dei reparti, allo stato dei parchi giochi sanremesi Sud est, allo stato di degrado del parcheggio multipiani a Coldirodi, all’annullamento dei carri fioriti, agli aumenti Tari per le famiglie sanremesi, alla cattiva gestione della raccolta rifiuti, solo per citarne alcuni. Da ricordare poi alcuni progetti da noi proposti, in particolare l’introduzione dei parcheggi rosa per favorire la sosta delle donne in gravidanza e il progetto “Guido bene, guido sicuro!”, dedicato agli studenti delle scuole superiori in collaborazione con il Comando della Polizia locale e presidenza del Consiglio comunale".

"Il lavoro fatto sul territorio e all’interno del Consiglio comunale – continua Consiglio – ha avuto un buon riscontro, tanto che molti si sono avvicinati al nostro partito chiedendo di farne parte attiva attraverso il tesseramento: sono oltre 300 i tesserati di quest’anno, un numero mai raggiunto prima a Sanremo, senza contare i tanti che non abbiamo potuto iscrivere a causa della chiusura del portale a fine settembre proprio in vista del Congresso provinciale. E sempre restando in tema di tesseramento, mi preme ringraziare la responsabile, Grazia Longhitano, per l’impegno e il tempo dedicato alle operazioni di iscrizione".

Senza dimenticare che Sanremo ha ospitato due eventi, voluti dal partito nazionale: "A settembre 'L’Italia vincente', la convention di due giorni organizzata in tutta Italia per raccontare un anno di risultati del Governo Meloni e che nella nostra città ha registrato la presenza di circa 600 persone e, più recentemente, il Congresso provinciale per l’elezione del coordinatore e dei dirigenti del direttivo. Questo ha visto eletto il Senatore Gianni Berrino sempre presente e sempre disponibile e che, siamo certi, in questo suo nuovo incarico, sarà ancora più decisivo e determinante nel rappresentare le istanze del nostro territorio nelle sedi romane".

"Voglio cogliere l’occasione - va avanti Consiglio - per ringraziare i componenti del direttivo e i Presidenti dei vari dipartimenti tematici che fanno parte del mio circolo e che da anni si occupano del territorio offrendo il proprio contributo, sia in termini di professionalità, di disponibilità e di tempo. Un plauso ed un ringraziamento alla Segreteria, fiore all’occhiello del Circolo, i cui membri, grazie al loro lavoro, hanno contribuito a far crescere il nostro partito: Cappelletti, Martino, Proia, Faraldi, Corradi, Alberti, Astolfi. Un grazie ai giovani, importante valore aggiunto, che si sono avvicinati a Fratelli d’Italia ed hanno formato il gruppo di Gioventù Nazionale. Infine, un ringraziamento davvero sentito al mio vice coordinatore Graziano Pedante, persona molto riservata che preferisce agire piuttosto che apparire, il cui supporto è per me indispensabile e la cui dedizione ed impegno sono fondamentali per il partito".

"Il prossimo anno si terranno le elezioni amministrative - termina - un appuntamento molto importante, Per questo da tempo stiamo lavorando per creare una squadra competitiva e preparata, in grado di affrontare questa sfida e rendersi protagonista nel panorama politico-amministrativo della nostra città".