"Creature grandi e piccole", a Bordighera torna il Ponente International Film Festival (Foto e video)

A Bordighera torna il Ponente International Film Festival che si svolge su un arco di sei giorni nella splendida location del Cinema Olimpia di via Cadorna 3. La foresta amazzonica e l’entroterra ligure, l’affascinante universo delle api e quello sottomarino al largo di Bordighera, il tutto arricchito da un omaggio ad Anna Magnani, a cinquant’anni dalla sua morte. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati dalla diciottesima edizione della rassegna cinematografica dedicata all’uomo, alla natura e alla Terra, organizzata dall’associazione culturale onlus La Decima Musa presieduta da Cinzia Mondini, con il contributo di Mibact – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Liguria e città di Bordighera e la direzione artistica di Lino Damiani.

La manifestazione, il cui ingresso è gratuito, si svolgerà, infatti, dal 10 al 15 dicembre e, come sempre, sarà dedicata all'ambiente e alle 'creature grandi e piccole', ossia la salvaguardia dell’ambiente e dei suoi abitanti più fragili e indifesi. "Inauguriamo una nuova edizione del Ponente International Film Festival, perché l’amore per il cinema, per questo lavoro di ricerca, anche di piccoli e grandi capolavori dimenticati o poco presenti nelle sale cinematografiche, non finisce mai. Tutta la 'squadra' del Ponente International Film Festival non vede l’ora di dare il benvenuto a tutto il suo pubblico di affezionati, ma anche a un pubblico nuovo, sempre, speriamo, più numeroso. Con un tema molto importante – lo stesso di sempre, ormai, per raccontare tante storie sul Grande Schermo. Una volta di più, parleremo di 'Creature grandi e piccole', come più volte le abbiamo definite, e del rapporto speciale che a volte si crea fra uomo e animali, ragazzi e animali. Una volta di più confermeremo il nostro desiderio, già in buona parte realizzato nella scorsa edizione, di creare un ponte ideale fra Levante e Ponente, con la collaborazione di alcune realtà del Levante ligure, che per questa edizione della sezione speciale Cinema e Liguria hanno risposto con entusiasmo e professionalità alla nostra richiesta" - dichiara Cinzia Mondini, presidente dell’associazione culturale onlus La Decima Musa.

La rassegna cinematografica dedicata all'uomo, alla natura e alla Terra prenderà il via domenica 10 dicembre alle 19.45 al cinema Olimpia dove vi sarà l'apertura ufficiale del Festival e il saluto alle autorità che sarà riservata alle scuole mentre alle 20 verrà proiettato 'L’ultima volta che siamo stati bambini' (Italia, 2023, 90′). Seguirà un rinfresco.

Lunedì 11 dicembre alle 10 al cinema Olimpia verrà mostrato 'Lezioni di cinema: il doppiaggio' con l'intervento di Silvia Villa, doppiatrice cinematografica. A seguire (11– 13 circa) sarà proiettato 'Il mio vicino Tòtoro' (Giappone, 1988, 86′). Alla sera alle 20.30 vi sarà, invece, per cinema e Liguria 'Artifex' (Italia, 2023, 25′). A seguire, incontro con i registi Simone Caridi e Davide Avena. Alle 21.30 per Amazzonia, una foresta da salvare. Dalle Giornate degli Autori Venezia 2023 'Il cinema Yanomani'. Proiezione mini film indigeni e intervento del professor Paride Bollettin, Msc., Ph.d. Assistant Professor, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University (Rep. Ceca).

Martedì 12 dicembre al cinema Olimpia alle 10 vi sarà '50 anni senza Anna Magnani Roma città aperta' (Italia, 1945, 100′). A seguire, lettura critica del film con Lino Damiani, regista, storico del cinema. Alla sera alle 20.30 per il Cinema e Liguria vi sarà 'Quinto Albicocco ritorna a Perinaldo' (Francia, 2023, 24′), un corto di Nives Sirtori. Interverrà la regista. Alle 21.30 per Amazzonia, una foresta da salvare. Dalle Giornate degli Autori Venezia 2023 verrà proiettato 'L’avamposto' (Italia, 2023, 84′) in super anteprima. Incontro con il regista Edoardo Morabito.

Mercoledì 13 dicembre al cinema Olimpia alle 9.30 e alle 11.15 circa replica de 'Le api salveranno il mondo?'. Presentazione documentario 'La bambina che danza con le api' (45′) con l'intervento di Flavio Gorni, esperto dell'ecosistema, Nicole Gorni e Sofia Martinetto. Interverranno anche Giancarlo Castello, entomologo, e Franz Verrando. Alla sera alle 20.30 per il Cinema e Liguria vi sarà 'Fratellanza' (Italia, 2023, 6′). Un corto di Cesare Romano ed Eusel Campora. Interverranno gli autori. Alle 21 per i Corti dal mondo verrà proiettato 'Hanukkah – La festa delle luci' (Italia, 2019, 15′). Alle 21.30 per Corti dal mondo vi sarà 'The case – La custodia' (Italia, 2021, 40′). Incontro con il regista/sceneggiatore Maurizio Forestieri.

Giovedì 14 dicembre, al cinema Olimpia, alle 10 per Corti dal mondo vi sarà 'Hanukkah – La festa delle luci' (Italia, 2019, 15′). A seguire 'The case – La custodia' (Italia, 2021, 40′). Incontro con il regista/sceneggiatore Maurizio Forestieri.

Venerdì 15 dicembre al cinema Olimpia alle 10 verrà proiettato 'Un mare da salvare'. Incontro con il team del Bordighera Blu Park European Research lnstitute, Franco Borgogno, Monica Previati, Anita Pócsai ed Alessandra Chiappori. A seguire (11-13 circa) vi sarà 'Le meraviglie del mare'. Foto e filmati realizzati per il progetto Bordighera Blu Park. Alle 17.30 andrà in scena per Le api salveranno in mondo? 'La bambina che danza con le api' (45′). Intervento di Flavio Gorni, esperto ecosistema, Nicole Gorni e Sofia Martinetto, di Giancarlo Castello, entomologo, e Marco Milano (Mandi Mandi). Alle 18.30 per Cinema e Liguria vi sarà 'Quell’ultima nota d’amore – Prie neigre' (Italia, 2023, 23′), un corto di Elio Esposito, interverrà l’autore. Alle 19.30 vi sarà 'Un insolito naufragio nell’inquieto mare d’Oriente' (Francia-Germania-Belgio, 2014, 98′). Seguirà rinfresco.

La manifestazione vanta il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Mibact, Regione Liguria, Dicasterium de Cultura et Educatione, Diocesi di Ventimiglia e Sanremo, Società Dante Alighieri – Comitato di Cipro, Provincia di Imperia, Città di Bordighera, Siae, Genova Liguria Film Commission, Italia Nostra Ponente Ligure, Touring Club Italiano e Fondazione L’Uomo e il Pellicano.