Intervento dei Vigili del Fuoco, ieri sera poco prima delle 21 a Pieve di Teco per la ‘sfiammata’ dall’insegna della BPer Banca del piccolo centro della Valle Arroscia.

I pompieri del Comando provinciale hanno lavorato alcuni minuti per mettere in sicurezza l’area, in attesa dell’arrivo dei tecnici di E-distribuzione e di un responsabile dell’istituto di credito.

I danni sono stati limitati e non si sono registrati feriti.