Joakim è scomparso da quasi un mese da Mentone: potrebbe essere nella nostra provincia, l'appello

L’uomo nella foto si chiama Joakim e, da sabato 11 novembre è scomparso da Mentone, in Francia. L’uomo, alto 1,90 è molto magro ed ha 37 anni.

Parla poco l'italiano e il francese in compenso parla inglese, svedese, danese, arabo e portoghese. Ha problemi di salute ed é fondamentale ritrovarlo al più presto.

Non ha alcun documento con sé, non ha soldi né carte di credito, vestiti e telefono. Potrebbe anche essere nella nostra provincia per chiedere le elemosine e comprarsi qualcosa da mangiare oppure trovarsi in qualche luogo di accoglienza.

Per questo, amici e parenti chiedono a chiunque lo avesse visto di chiamare il numero 3286359125.