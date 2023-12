Pubblicato on line il trailer di '2 Win' il film di Riccardo Scamarcio girato anche a Sanremo (Video)

Era il luglio del 2022 quando, prendendosi una piccola pausa dalle riprese il cast di ‘2Win’ (film prodotto da Riccardo Scamarcio per la regia di Stefano Mordini) ha incontrato il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri e i media, nel corso delle riprese che hanno avuto come location lungomare Calvino e piazzale Dapporto. La città dei fiori si è infatti prestata come set per rievocare i fasti dei rally di Sanremo e Montecarlo nella stagione ’83 con la grande rivalità tra Lancia e Audi.

L'intervista a Riccardo Scamarcio nel luglio 2022

Tutti i protagonisti hanno incontrato il sindaco per un incontro istituzionale con l’amministrazione e i saluti di rito; presente anche il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti. Oltre a Scamarcio e Mordini a palazzo Bellevue hanno fatto visita anche gli attori Daniel Bruhl, Volker Bruch, Katie Calrkson Hill e Esther Garrel.

Con ‘2Win’ Sanremo si afferma non solo come città del Festival e della musica, ma anche come set per film e spot. Solo qualche giorno fa tra Portosole e corso Imperatrice sono state girate le clip per il nuovo spot dei cantieri Riva con Pierfrancesco Favino e David Beckham.

“Grazie al sindaco Biancheri, a Sanremo e alla Liguria che ci ospita con un grande supporto logistico per noi molto importante – aveva detto Riccardo Scamarcio - il nostro film finisce a Sanremo, è il luogo nel quale nel 1983 fu decretata la vittoria nel mondiale. La città è importante nel nostro racconto e proprio oggi giriamo il finale. È un film che stiamo girando per raccontare una vicenda che rappresenta l’Italia e l’Europa tutta. Vinciamo contro i tedeschi, ma con un pilota tedesco. Rappresenta la voglia di unire”.

Il trailer del film

Insieme a Riccardo Scamarcio sono sul set anche Daniel Bruhl, Volker Bruch, Katie Calrkson Hill e Esther Garrel. Ieri è stato pubblicato il trailer del film, in attesa della sua uscita sul grande schermo.