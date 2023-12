Maltempo sulla provincia: nevica sulle alture a Bignone, San Romolo, Triora e sul Colle di Nava

L’allerta per neve scatterà alle 14 e, per il momento, le precipitazioni sono prevalentemente piovose sulla costa e su buona parte dell’entroterra. Segnalate deboli nevicate sulle cime più alte della nostra provincia, in particolare a monte Bignone, San Romolo e Bajardo nell’entroterra di Sanremo, a Triora in Valle Argentina, a Monesi e anche sul colle di Nava.

Ha iniziato a nevicare anche sul basso Piemonte, dove gli operatori turistici si augurano di poter inaugurare una stagione sciistica che, al momento rimane ferma visto che le precipitazioni degli ultimi giorni non sono bastate, così come anche la partenza dell’innevamento artificiale.

Nevischio viene segnalato anche nei paesini di montagna, soprattutto quelli più alti. Al momento il transito per i mezzi non risulta problematico ma, ovviamente, se la situazione dovesse peggiorare, è consigliabile avere gli pneumatici da neve o le catene, tra l’altro obbligatori al seguito su molte strade dal 15 novembre.

Le temperature, come annunciato, stanno scendendo e in molti casi sono sotto lo zero. Come sempre il luogo più freddo della provincia (alle 12) è Poggio Fearza, 1.800 metri sul livello del mare a Montegrosso Pian Latte con -4,4. E’ seguita dal Colle di Nava con -1,5 e da Gouta sopra Apricale con -0,1. Si va sopra lo zero a Colle d’Oggia con 0,4, e Verdeggia con 0,6. A seguire troviamo: Bajardo 1,3, Triora 1,4, Pornassio 3,2, Pieve di Teco 3,9, Seborga 4,7, Airole 5,3, Rocchetta Nervina, Pontedassio e Borgomaro con 5,5, Pigna 5,7, Cipressa 6,9, Ventimiglia 7,3, Dolcedo 7,9, Imperia 8,4 e Sanremo 9,1.

L’allerta gialla diramata ieri e confermata poco fa dall’Arpal per nevicate, riguarda solo l’entroterra della provincia di Savona e di Genova, dove sono previsti tra i 2 e i 10 centimetri di neve. Le precipitazioni colpiranno anche la nostra provincia ma dovrebbero essere meno copiose. Le temperature dovrebbero scendere ancora in serata per poi risalire leggermente da domani, quando è previsto un miglioramento, in estensione mercoledì.

Nell'interno della nostra provincia, la quota neve è tra i 600 e gli 800 metri, dove saranno possibili accumuli localmente moderati. Nelle prime ore della notte tra oggi e domani, ancora deboli residue precipitazioni nevose nell’interno delle zone BC e su E, con deboli spolverate su D, in esaurimento nel corso della mattinata. Possibili gelate anche diffuse sui versanti padani di Ponente e di Levante nelle ore più fredde, più localizzate nell’interno di B. Sotto le previsioni nel dettaglio

OGGI: deboli nevicate a tutte le quote con interessamento delle tratte autostradali su D, parte Ovest di E e interno di B. Nell'interno di AC quota neve intorno ai 600-800m, localmente in calo su C; nell'interno di A possibili accumuli localmente moderati. Sulla costa di B quota neve intorno ai 300-500m, in locale calo a 200m con possibile nevischio in sconfinamento costiero. Dal pomeriggio venti settentrionali anche rafficati di burrasca su B, forti su A, da Sud-Est moderati con locali rinforzi su C. Disagio per freddo sulle zone BDE.

DOMANI: deboli e residue precipitazioni nevose nell'interno di BC e su E, deboli spolverate su D nelle prime ore della notte; esaurimento in mattinata. Gelate anche diffuse su DE nelle ore più fredde, possibili locali gelate nell'interno di B. Venti settentrionali forti localmente rafficati su A, fino a burrasca su B, moderati con locali rinforzi su C in rapida rotazione da NordEst; progressiva attenuazione da metà giornata. Disagio per freddo su BDE, disagio localizzato, in particolare nelle ore serali e notturne, sul resto della regione.

MERCOLEDI’: mare molto mosso in mattinata su C, in calo da metà giornata. Disagio per freddo nelle ore notturne su DE.