Qualità della vita: la provincia di Imperia è la peggiore del Centro-Nord, la salva solo il clima

Se già qualche giorno fa gli indicatori di benessere avevano collocato la provincia di Imperia all’ultimo posto in Liguria e tra le peggiori in Italia, ora arriva la classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore a disegnare un quadro non certo ottimale per il Ponente. In poche parole, la provincia di Imperia è la peggiore del Centro-Nord e in alcune voci della classifica si piazza all’ultimo posto in Italia. La salva solamente il clima.

Rispetto all’anno scorso Imperia ha perso nove posizioni in classifica e si piazza ora all’81° posto su 107.

Gli unici indicatori positivi, come detto, vengono dal meteo: è al primo posto per indice di clima, al terzo per ondate di calore, al 21° per soleggiamento, ma al 63° per eventi estremi.

Per il resto, invece, marca male. Molto male. Rispetto all’anno precedente Imperia ha perso 49 posizioni alla voce “Ambiente e servizi” e si piazza ora al 78° posto, stessa posizione guadagnata anche per “Ricchezza e consumi”. È al 69° per “Demografia e società”, mentre si classifica al 77° per “Affari e lavoro”.

Drammatica la situazione per “Giustizia e sicurezza”: 100° posto. Qui pensano senza dubbio l’ultimo posto per furti con destrezza, il 101° per l’indice di criminalità, il 97° per rapine in pubblica via, il 104° del delitti informatici.

C’è un altro ultimo posto in classifica ed è quello per “Partecipazione alla formazione continua”.

L’unico punto a favore arriva alla voce “Cultura e tempo libero” con il 23° posto, anche se spicca la 92ª posizione in Italia per ingressi a spettacoli. Pesano, in questo caso in positivo, bar e ristoranti con il loro terzo posto nazionale, mentre fanno media verso il basso l’85° posto per “Palestre, piscine”, il 77° per “Servizi di centri per il benessere fisico”, il 64° per “Patrimonio museale” e il 73° per “Banda larga”.

Infine una nota sulla situazione politica. La provincia di Imperia è all’87° posto alla voce “Amministratori comunali con meno di 40 anni” e al 76° per partecipazione elettorale. Due dati che non possono non essere messi in correlazione.