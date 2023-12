Giardino: come sfruttare l'outdoor in inverno grazie alle pergole

Una delle tendenze più significative in fatto di exterior design è quella che vede la creazione di appositi spazi esterni pensati per essere sfruttati in qualsiasi periodo dell’anno.

In particolare, continua a essere particolarmente diffusa la tendenza di installare una pergola dove trascorrere piacevoli momenti di relax, in grado al contempo di offrire riparo e protezione dalle intemperie durante la stagione invernale.

Scegliere di creare un ambiente prossimo all'abitazione principale, ma indipendente da esso e collocato nel proprio giardino, offre diversi vantaggi interessanti, a cominciare dal fatto che si potrà facilmente disporre di un'area extra da utilizzare a proprio piacimento.

A seconda della copertura e del modello scelto, infatti, si potrà ottenere un livello di protezione variabile: per quanto riguarda le pergole sono diverse le soluzioni fra cui orientarsi e molto dipende, oltre che dai propri gusti personali e dal budget, anche dalla dimensione del giardino e dall'utilizzo che si intende farne.

Per trovare la struttura più adatta alle proprie esigenze è opportuno rivolgersi a realtà di riferimento nel settore. Tra queste si distingue Akena Italy, azienda specializzata nella produzione di strutture di design, che propone pergole pensate per valorizzare con stile ed eleganza l'outdoor. È possibile scegliere tra diverse tipologie, da quelle più minimali e quelle pensate per regolare la luce e il calore durante l'avvicendarsi delle stagioni.

L’innovazione della pergola bioclimatica

Tra i modelli maggiormente apprezzati dagli utenti che cercano una struttura in grado di offrire un buon livello di protezione dai raggi UV del sole e dagli agenti atmosferici, spicca laa lamelle orientabili.

Akena Italy, per esempio, propone un modello in alluminio caratterizzato dal tetto frangisole costituito da lamelle motorizzate, le quali possono essere direzionate a seconda delle proprie esigenze con l'obiettivo di aumentare la disponibilità di luce solare in inverno e mantenere una temperatura gradevole in estate – riducendo, quindi, la quantità di raggi solari che penetrano all'interno e creando una confortevole zona d'ombra.

Grazie al design moderno ed elegante, questo tipo di pergola si inserisce perfettamente in qualunque contesto architettonico e contribuisce ad accrescere il valore del fabbricato che la ospita.

Nella versione motorizzata ideata da Akena Italy, inoltre, le lamelle vengono controllate comodamente attraverso un telecomando, il quale consente di ruotarle con un'inclinazione che va da 0 a 135°. Questo modello, inoltre, può essere scelto sia in versione a isola (cioè, autoportante), che in quella addossata. La prima è l'ideale per gli ambienti esterni di grandi dimensioni, mentre la seconda costituisce un'ottima opzione per tutti coloro che, pur non potendo contare su uno scoperto particolarmente ampio, desiderano comunque poter disporre di uno spazio riparato.

Dalle pergole con tetto apribile alle pergotende

Oltre ai modelli caratterizzati dalle lamelle orientabili, in commercio è possibile trovare molte altre soluzioni, come per esempio le

In questo caso, la ventilazione naturale è favorita allo stesso modo di quanto avviene con la bioclimatica, tuttavia è posto un maggior accento sulla luminosità naturale in quanto il tetto trasparente permette di far entrare una buona quantità di raggi solari.

Per chi, invece, fosse alla ricerca di un modello con caratteristiche proprie tanto della pergola che della veranda, Akena Italy propone il modello evolutivo con tetto fisso. In questo caso, la struttura si caratterizza per essere molto resistente e può essere usata per creare un vero e proprio giardino d'inverno.

Qualora, invece, l'esigenza fosse quella di una costruzione più ariosa e aperta, un'ottima soluzione è costituita dalle pergotende, la quale costituisce una sorta di connubio tra una tenda e una pergola vera e propria.