Notte di interventi per i Vigili del Fuoco della nostra provincia. I pompieri del comando provinciale di Imperia e dei distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia hanno lavorato per sistemare i danni provocati dal maltempo.

In particolare l’allagamento di una palazzina in via Veneto a Ventimiglia, dove si sono allagati tre piani. Problemi in un cantiere di via Parini ad Imperia mentre un palo della luce ha ‘sfiammato’ in via Tages a Taggia. Recuperata anche un’auto incastrata, nella zona di Civezza.