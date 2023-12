Sanremo: domenica, congresso Provinciale di Fratelli d’Italia alla Federazione Operaia

Domani, domenica 3 dicembre, presso la Sede Operaia Sanremese in Via Corradi 47, avrà luogo il Congresso Provinciale di Fratelli d’Italia. I lavori congressuali avranno inizio alle 9, dalle ore 11 l’accesso alla stampa e agli ospiti, termine dei lavori alle ore 12; seguiranno le votazioni che si concluderanno alle ore 17 con l’inizio delle spoglio delle schede elettorali.

“La campagna di tesseramenti conclusasi il 30 settembre scorso – si spiega nel comunicato -, ha visto la Provincia di Imperia essere per numero di tesserati la prima in tutta la Regione Liguria; questo straordinario risultato è l’ulteriore conferma del grande lavoro svolto sul nostro territorio da Fratelli d’Italia. I recenti risultati elettorali sono la conferma che fare la buona politica, attenta alle problematiche provinciali, è sempre premiante.

I nostri rappresentati politici, nazionali, regionali e comunali, con le loro azioni politiche e amministrative riscuotono consenso e seguito; sempre più persone della società civile ed imprenditoriale si avvicinano a Fratelli d’Italia. I principi di coerenza politica e attenzione ai problemi strutturali dell’Italia, portati avanti dal nostro Presidente e Primo Ministro Giorgia Meloni, hanno avuto ed hanno un importante riconoscimento nazionale e internazionale.

Il Congresso Provinciale di Imperia sancisce un principio politico fondante per Fratelli d’Italia che è quello della unitarietà. A conferma di questo, tutti i circoli territoriali della Provincia hanno condiviso un importante percorso che ha portato il Senatore Gianni Berrino ad essere il candidato unico come coordinatore provinciale.

Altresì i circoli provinciali di Fratelli d’Italia hanno individuato i loro rappresentati per il coordinamento provinciale, rappresentativi del loro territorio, uniti e partecipi per affrontare le nuove sfide elettorali che ci aspettano e sinergici nelle azioni politiche che dovranno essere affrontate per la nostra Provincia".