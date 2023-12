Gli appuntamenti di questo weekend del Vice Presidente della Regione Alessandro Piana nel Ponente ligure

Il vice presidente con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana parteciperà, in rappresentanza della Regione Liguria, sabato 2 dicembre dalle ore 9.30 presso la Chiesa di Santa Teresa di Taggia alla cerimonia di inaugurazione della nuova biblioteca specializzata del Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino e alla presentazione del convegno scientifico internazionale sul tema “I territori del Vino”. La giornata proseguirà a Pigna in tarda mattinata con la rete di ristoratori, aziende e agriturismi di Pigna, Buggio e Castel Vittorio per le dimostrazioni sull’uso delle miscele di Tosella Rossa e le ricette tradizionali del territorio. Nel pomeriggio alle 15 presso la sala consiliare del Comune di Pigna interverrà al convegno aperto alla cittadinanza per l’organizzazione di una giornata dedicata a Gran Pistau tra Natale e Capodanno 2023 e per promuovere grano e farine tradizionali.