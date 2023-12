Bordighera: presentata manifestazione d'interesse per la gestione museale di Villa Regina Margherita

Questa mattina a Palazzo Garnier si è tenuto un importante incontro con Bizzi & Partners, che ha presentato manifestazione di interesse al bando per la gestione museale di Villa Regina Margherita alla luce dell’esperienza maturata nel campo dell’arte per il tramite di una galleria in cui detiene una partecipazione. Entro la metà del mese di gennaio la società depositerà specifica offerta necessaria per giungere all’affidamento della Villa.

La riunione è stata l’occasione anche per approfondire la realizzazione del parcheggio interrato della Spianata del Capo, nonchè lo stato attuale della procedura per l’ampliamento del porto turistico. Nel primo caso, si ricorda che l’Amministrazione Comunale aveva già commissionato uno studio preliminare al fine di avere una valutazione dei costi. Per quanto riguarda l’approdo turistico, l’Amministrazione ha ribadito la volontà di consentire l’ampliamento così come definito nel progetto aderente al preliminare approvato a suo tempo, aggiornato secondo le ultime tendenze tecnologiche e di mercato e inquadrato in un percorso ciclabile sul fronte mare da Arziglia fino a punta Migliarese (Grand Hotel del Mare).