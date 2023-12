Sanremo: blackout elettrico questa sera in zona Foce e via Padre Semeria, case e strade al buio

Blackout nelle abitazioni ed anche nelle strade, questa sera in via Padre Semeria e buona parte della zona Foce a Sanremo, fino a Pian di Poma. La corrente manca dalle 19.45 e, nonostante, le molte telefonate, gli utenti non hanno ancora trovato risposta.

Molti residenti ci hanno segnalato il disservizio che potrebbe essere stato provocato dal vento forte che si è alzato nelle ultime ore.

Gli operai di Amaie stanno intervenendo e la corrente dovrebbe tornare a breve. Intanto, proprio oggi, alcuni commercianti di via Matteotti hanno lamentato il fatto che i lampioni tra il Centrale e via Carli sono spente da ieri.