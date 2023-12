Ventimiglia: incremento di passaggi per il ritiro dei rifiuti, Confcommercio ringrazia l'assessore

L’assessore alle Politiche Ambientali e all’Igiene Urbana del Comune di Ventimiglia, Milena Raco, ha annunciato un incremento dei passaggi per il ritiro dei rifiuti per le utenze non domestiche. Le modifiche al servizio vanno esattamente nella direzione che aveva chiesto in precedenza la Confcommercio.

Sottolinea Dario Trucchi Presidente della Confcommercio di Ventimiglia: “Ringraziamo l’assessore Milena Raco per aver fatto sue le richieste legate alle problematiche per il passaggio di raccolta porta a porta per le utenze non domestiche, che non funzionava a pieno regime in quanto non era stato previsto né dal capitolato, né dal progetto. L’assessore Raco si è subito fatta carico delle nostre istanze, che ora porterà avanti negli organi competenti e si dovrebbe quindi arrivare ad una soluzione di questo problema. Riteniamo fondamentale la collaborazione con l’Amministrazione comunale e il confronto costante, al fine di risolvere i problemi sul territorio. I commercianti sono infatti coloro che, meglio di altri, vivendo quotidianamente la città ed essendo a contatto diretto con i cittadini, possono rendersi conto delle problematiche e collaborare alla loro soluzione”.