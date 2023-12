Lavori in corso: interventi sul centro urbano da oggi ad aprile, Za "I cantieri di oggi disegnano la Diano di domani"

Sono in apertura in questi giorni, nell'ottica della riqualificazione urbana parallela alla realizzazione del tratto di ciclovia tirrenica che interessa Diano Marina, una serie di cantieri. Apre oggi il cantiere in piazza Mameli, dove resterà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata fino al termine lavori previsto per sabato 30 dicembre.

Il cantiere in via Saponiera, invece, aprirà lunedì prossimo e riguarderà la realizzazione dei lavori di sistemazione carrabile e pedonale e di creazione di aree di sosta attrezzate nel tratto che va da via Dea Diana a via Giaiette.

Da lunedì a giovedì prossimo via Saponiera diventa a senso unico nel tratto tra via Dea Diana e via Giaiette in direzione Genova, mentre in direzione Ventimiglia ci sarà una deviazione del flusso veicolare su via Giaiette/via Dea Diana.

"Consapevoli del disagio provocato dai cantieri di questi mesi - dichiara il sindaco Cristiano Za Garibaldi - chiediamo pazienza a tutta la cittadinanza. Abbiamo tutti l'obiettivo di vivere in una cittadina più bella, più sicura e più sostenibile e purtroppo questo richiederà uno sforzo da parte di tutti. I 'lavori in corso' di oggi, disegnano la Diano Marina di domani, dove sarà ancora più piacevole vivere, lavorare e trascorrere le proprie vacanze. Parallelamente alle attività relative alla riqualificazione urbana e alla realizzazione del tratto di ciclovia tirrenica di nostra competenza, stiamo lavorando anche alla creazione di nuove aree parcheggio, che soddisfino la richiesta cittadina senza invadere il centro, soprattutto nell'ottica di una Diano Marina più sostenibile. La scelta di fare partire i cantieri il prima possibile, benché questo coincida con l'approssimarsi delle festività natalizie, è stata dettata dalla necessità di stare nei tempi dettati dal PNRR, che non sono in perfetta sincronia con le nostre esigenze turistiche e di vita quotidiana".