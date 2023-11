Perturbazione in transito e pericolo 'gelicidio': spolverata di neve a Monesi, Nava e sul basso Piemonte

Si è insediata da questa notte, anche sulla nostra provincia, la nuova perturbazione che porterà aria più mite atlantica, favorendo un aumento delle temperature soprattutto sui versanti marittimi.

Ma attenzione alle vallate interne dell'entroterra, dove l'aria fredda che si è depositata al suolo nelle gelide notti scorse faticherà ad essere sostituita dall'aria più calda. Si verranno così a creare localmente delle situazioni in cui lungo la colonna atmosferica è presente un strato di aria più calda che sovrasta aria più fredda.

Le precipitazioni, inizialmente nevose, si fonderanno diventando pioggia nell'attraversare lo strato più caldo, rimanendo allo stato liquido, anche se la loro temperatura è minore di zero gradi (si parlerà di sopraffusione) e quando raggiungeranno il suolo (che si trova a temperatura minore di zero) solidificheranno istantaneamente formando un solido strato di ghiaccio ‘glassato’ trasparente e molto scivoloso.

Si tratta di gelicidio, detto anche ghiaccio nero, un fenomeno pericoloso per la circolazione stradale a causa della scarsissima aderenza di qualunque tipo di pneumatico, ma anche per i pedoni e per l'agricoltura, essendo particolarmente insidioso per la vegetazione; la pioggia gelata infatti spezza rami ed innesca la caduta di alberi.

Le precipitazioni sono cominciate questa notte e sono state nevose solamente a Monesi, sul Colle di Nava e sul basso Piemonte. Non sono particolarmente copiose e variano, dai due centimetri in alcune zone pianeggianti ai 5/6 delle località sciistiche come Limone Piemonte, Artesina e Prato Nevoso. Per quanto riguarda Monesi e Nava si è trattato di una vera e propria 'spolverata', almeno per il momento.

Le temperature sono fredde ma non particolarmente basse. Nella nostra provincia, come sempre il record spetta ai 1.800 metri di Poggio Fearza, che stanotte ha fatto registrare una minima di -2,2, seguita da Nava con -0,3, Verdeggia 1,5, Triora 3,1, Pornassio e Bajardo 3,4, Pieve di Teco 4,4, Pontedassio 4,9, Borgomaro 5,4, Seborga 5,5, Rocchetta Nervina ed Airole 6,2, Pigna 6,3, Dolcedo 7, Imperia 7,2, Cipressa 7,3, Dolceacqua 7,4, Ventimiglia 8 e Sanremo 8,8.

Queste le altezze della pioggia caduta fino alle 7.30 di questa mattina sulla nostra provincia: Triora 28, Pigna 24, Pornassio e Bajardo 22, Castelvittorio e Borgomaro 21, Montalto Carpasio 20, Pieve di Teco 18, Apricale, Ceriana e Dolcedo 16, Pontedassio e Cipressa 15, Imperia e Rocchetta Nervina 13, Sanremo 11, Seborga, Airole e Dolceacqua 10, Ventimiglia 8.

Per quanto riguarda le previsioni le piogge proseguiranno per buona parte della mattinata. Quindi una breve pausa per riprendere nel pomeriggio e andare avanti anche nel corso della serata. Domani miglioramento.