Taggia: da venerdì prossimo il via all'edizione natalizia di 'Frequenze 20.0, Voci dal territorio'

Dal 1° al 29 dicembre 2023 si accendono i riflettori sull’edizione natalizia di 'Frequenze 20.0, Voci dal territorio' il festival internazionale di musica classica che dal 2020 il palinsesto culturale estivo del Comune di Taggia. Gli eventi, nati per iniziativa delle confraternite del Gonfalone e della S.S. Trinità, sono stati fortemente voluti dalla Parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo dopo il buon successo di pubblico e di consenso riscontrato dalle proposte musicali dell’edizione estiva 2023.

Il programma della manifestazione, realizzato soprattutto grazie all’appoggio dell’amministrazione comunale, prevede una serie di avvenimenti che vogliono sottolineare la funzione sociale e culturale delle Confraternite del capoluogo della valle Argentina, attraverso una maggiore promozione sociale e culturale del patrimonio materiale ed immateriale del nostro territorio, grazie anche alla collaborazione di artisti di chiara fama e di associazioni che da anni operano nel sociale.

Il programma parte da venerdì alle 21 presso la Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia con un concerto per organo del M° Walter D’Arcangelo, che ha scelto un programma tipico del periodo natalizio e capace di mettere in valore le varie timbriche di questo strumento.

Il secondo appuntamento fissato per il giorno 10 dicembre 2023 prevede un pomeriggio intero dedicato ai festeggiamenti della Confraternita del Gonfalone per i 760 anni della costituzione dello Statuto ed i 570 della edificazione della Chiesa di via Soleri. L’evento, in collaborazione con l’Assessorato Cultura, Turismo, Servizi Sociali e dell’Istruzione del Comune di Taggia inizierà alle ore 16,30 con un concerto di coro dedicato agli 800 anni del Presepio di Greppio di San Francesco, eseguito dalla Compagnia Corale di Imperia diretta dal M° Vittoria Bessone.

Al termine del concerto, alle 17,30, è stata organizzata una fiaccolata per le vie del borgo per conoscere lo splendido centro storico di Taggia. Alle 18,15, di ritorno alla Chiesa di San Sebastiano e Fabiano, verrà inaugurato il Presepio Solidale allestito per l’occasione e che accoglierà le varie offerte che le persone sono invitate a portare per aderire alla Raccolta Solidale di generi alimentari (solo prodotti secchi), che verranno poi consegnati alla Croce Verde di Arma per portarli all’emporio comunale del Comune di Taggia per la successiva distribuzione.

Ritornerà la musica per il terzo appuntamento previsto per il 16 dicembre alle 21 con un concerto di tromba ed organo presso la Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia. Il concerto verrà eseguito dal maestro Giuseppe Alfano, tromba dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e dall’organista tabiese Giorgio Revelli, in questo periodo impegnato in un tour americano.

Gli eventi si concluderanno infine con un concerto sempre di organo organizzato il 29 dicembre alle 21 presso l’Oratorio della S.S. Trinità di Taggia con il maestro Ferruccio Bartoletti. La stagione di Frequenze è resa possibile grazie anche all’aiuto di diversi volontari che hanno voluto in questi primi anni di vita contribuire attivamente all’iniziativa.