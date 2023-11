Cinque buoni motivi per avere un sito web aziendale

Sei proprietario di un’attività commerciale – o sei in procinto di avviarne una – ma non hai ancora deciso se creare o meno un sito web aziendale? In questa era digitale, è essenziale avere una forte presenza online, e Grownow.it è l'agenzia che può aiutarti a realizzarla. Scopri cosa fa Grownow.it e come può sostenere lo sviluppo e la crescita del tuo business online.

#1 Visibilità

La visibilità online è uno strumento eccezionale per incrementare il proprio business, a prescindere dal settore di appartenenza e dai servizi proposti. Ti basti pensare che l’80% degli utenti si affida ai motori di ricerca per scegliere quale prodotto comprare, dove andare a cena fuori, trascorrere un week-end libero o alloggiare in vacanza, con quale compagnia volare e, più in generale, a quale azienda rivolgersi per ottenere un determinato servizio. Dunque, se il tuo obiettivo è emergere rispetto alla concorrenza ed intercettare un numero quanto più elevato di clienti, essere ben visibile sul web è solo il primo passo. E, per riuscirci, ti occorre un sito realizzato in modo ottimale.

#2 Credibilità

Oggi qualsiasi azienda, anche la più piccola e/o “giovane”, risulta rintracciabile online grazie al proprio sito web: si tratta, infatti, di un requisito minimo per affacciarsi sul mercato, al pari di un’insegna o di un biglietto da visita. Proprio per questo, l’assenza acquista facilmente un significato negativo: quale acquirente si fiderebbe di un brand di cui non si trovano tracce online? Per di più, il sito aziendale è il principale canale con cui si possono veicolare, in maniera semplice, diretta e pressoché gratuita, informazioni utili per ottenere fiducia da parte della clientela: pensiamo, ad esempio, alla descrizione dei servizi offerti, ma anche alla storia del brand o ad eventuali certificazioni.

#3 Comunicazione

Un terzo aspetto da non sottovalutare riguarda la comunicazione: che si tratti di pubblicizzare i nuovi prodotti, di tenere aggiornata l’utenza sulle promozioni in corso, oppure di trasmettere un’immagine che metta in evidenza i propri punti di forza, possedere un sito web rappresenta un vantaggio non da poco. In tal senso, farsi affiancare da professionisti del settore, come il team di Grownow.it, è la scelta migliore, sia per adoperare in maniera efficace gli strumenti messi a disposizione dalla rete, sia per evitare di commettere errori di comunicazione che, a lungo andare, potrebbero danneggiare il business.

#4 Marketing digitale

Il sito aziendale può anche diventare un eccezionale mezzo per condurre campagne di marketing. Le modalità di utilizzo, a seconda degli obiettivi da raggiungere, sono tantissime: dalla raccolta di informazioni personali sugli utenti all’invito a compiere un’azione, come ad esempio registrare il proprio indirizzo e-mail per ricevere una newsletter, per scaricare un’applicazione, ecc.. Anche in questo caso, il supporto di uno o più consulenti esperti nel campo del digital marketing fa indubbiamente la differenza, in quanto può dare un grosso contributo sia all’ampliamento, sia soprattutto alla fidelizzazione degli utenti.

#5 Vendita

Per concludere, vogliamo sottolineare come il sito aziendale possa diventare uno strumento essenziale per aumentare gli introiti, anche in maniera diretta. Il settore degli e-commerce è in crescita da diversi anni: pertanto, a prescindere dal fatto che la tua attività abbia o meno una sede fisica, puoi comunque trarre vantaggio da questo canale di vendita. Ciò non vale unicamente per le aziende che trattano prodotti “tradizionali”, come capi di abbigliamento, dispositivi elettronici, libri, ecc., ma anche per chi offre servizi di varia natura. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito ad una progressiva digitalizzazione, motivo per cui le attività che possono trovare spazio online sono le più disparate: dall’assistenza fiscale alla terapia psicologica, dalle lezioni private alla creazione di contenuti, e via di seguito.