Nominato lo staff dell'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare

“La missione dell'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare è quella di valorizzare la risorsa Mare – dichiara Sergio Scibilia, coordinatore territoriale ONTM Liguria di Ponente-Principato di Monaco-Provenza - quale asset strategico dell'architettura economico sociale del Paese, tendendo alla creazione di un modello virtuoso di divulgazione e rappresentanza dei temi ambientali rivolto a tutto il territorio nazionale, europeo e internazionale, il quale punti, altresì, al massimo livello di attenzione da parte dell’opinione pubblica, delle Istituzioni e degli stakeholder in generale”.



“Ai fini del raggiungimento dei suoi obiettivi - aggiunge - ONTM ha deciso di coinvolgere le migliori risorse del nostro Paese, le quali impegnano le loro capacità in maniera volontaria a favore di questa missione utile a noi e alle prossime generazioni, fornendo il proprio contributo ai fini dello svolgimento delle attività e della realizzazione dei progetti dell’Osservatorio. Tra le varie attività svolte, la più rilevante è forse quella svolta in ambito tecnologico, attraverso l’attività dell’Innovation Hub ONTM e di alcuni delegati membri del comitato esecutivo ONTM, dove la ricerca in campo di innovazione tecnologica tende all’individuazione, implementazione e sviluppo di nuove soluzioni e modelli utili a raggiungere un equilibrio sostenibile tra esigenze di sviluppo della società e tutela dell’ambiente, con particolare riferimento all’ecosistema marino”.



“Divulgazione, sensibilizzazione, ricerca e innovazione in campo ambientale – con specifico riferimento all’ambiente marino - prosegue Scibilia - sono i principali obiettivi di ONTM, che intende raggiungere con una azione non solo di tutela, ma anche di ricerca nei campi della scienza, della tecnologia e dell’economia in campo ambientale. Ai fini del raggiungimento di questi obiettivi, ONTM si è dotata di una struttura di staff in grado di collaborare con il presidente Roberto Minerdo, con il direttore generale Federico Pescetto e tutto il consiglio d'amministrazione. È con questo spirito che in questi giorni Riccardo Lora, di Bordighera, è stato nominato componente dell’ufficio di segreteria generale ONTM, quale referente per la privacy. Lora, appassionato di mare, si occupa di protezione dei dati, siano questi personali o aziendali, e delle loro intrinseche connessioni con la cyber sicurezza, con l'obiettivo di rendere maggiormente sicuro l'ambito del cyberspazio con il quale oggi, necessariamente, tutte le aziende e gli enti hanno l'obbligo di confrontarsi”.