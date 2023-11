Il sanremese Arnaldi sul maxischermo della Regione dopo la vittoria nella finale di Coppa Davis

Questa sera piazza De Ferrari si è illuminata di 'azzurro' per celebrare Matteo Arnaldi, il tennista sanremese che ha contribuito al trionfo dell'Italia in Coppa Davis. Con la frase ‘Grazie Arnaldi, la tua è la Davis della Liguria’ il maxischermo allestito sulla facciata del Palazzo della Regione ha celebrato il campione ligure che, grazie alla vittoria contro Alexei Popyrin, ha spianato la strada al ritorno in Italia del trofeo dopo 47 anni.

La vittoria porta anche la firma di Jannik Sinner, altro atleta particolarmente legato alla Riviera ligure dove si è allenato per anni. "Complimenti Matteo e un in bocca al lupo per le prossime sfide – dichiarano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore allo Sport Simona Ferro – Sei un modello per i giovani che vogliono seguire la tua strada e un orgoglio per la Liguria: ti aspettiamo a Genova, in Regione, per poterci congratulare di persona con te".