Taggia: all’ex convento di Santa Teresa inaugurazione biblioteca del Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino

Sarà inaugurato sabato 2 dicembre all’ex convento di Santa Teresa di Taggia, in via De Fornari 6, il Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino (CeSVin), promosso dall’Associazione Produttori Moscatello di Taggia e dal Comune di Taggia, proprietario della sede.

L’appuntamento è fissato per le 9.30. Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco di Taggia Mario Conio, del consigliere comunale Chiara Cerri, e del presidente dell’associazione dei produttori del Moscatello Eros Mammoliti; la mattinata proseguirà con la presentazione delle attività del centro studi e della biblioteca specializzata – in fase di costituzione e che ha già al suo attivo più di un migliaio di volumi – nonché del suo organigramma e del comitato scientifico presieduto dal professor Alessandro Carassale, del quale fanno parte eminenti professori e ricercatori in storia, geografia, enologia e ampelografia (disciplina che studia i vitigni) afferenti a università italiane e straniere.

Verrà quindi annunciato il primo convegno scientifico internazionale sul tema “I territori del vino”, da tenersi a metà maggio 2024 nella sede del Centro studi di Taggia.

A seguire una tavola rotonda aperta alle istituzioni, realtà locali, associazioni e mondo produttivo.