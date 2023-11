Torna il Covid in provincia ma è un virus meno aggressivo: in ospedale 45 ricoverati e nessuno in rianimazione

“Nessun allarmismo, è una patologia che conosciamo e che sappiamo curare ma, come per altri virus stagionali, dobbiamo proteggere le persone più fragili. Quindi, come ci si vaccina per l’influenza è importante farlo anche per il virus, soprattutto per chi è più a rischio”.

Sono le parole del Dottor Giovanni Cenderello, Primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, interpellato sulla recrudescenza del Covid-19 che, sia in Italia che nella nostra provincia, è tornato a farsi sentire soprattutto con l’arrivo dei primi freddi.

Il Dottor Cenderello ha confermato ancora una volta l’importanza della vaccinazione, in particolare per le persone più fragili, soprattutto gli anziani e chi ha delle patologie gravi. Al momento, in ospedale a Sanremo, sono circa 45 i ricoverati, alcuni con la polmonite (una decina) ed altri con patologie di vario genere. Fortunatamente, però, nessuno è in rianimazione.

“La situazione è sotto controllo – prosegue Cenderello – perché il virus lo conosciamo, è meno aggressivo ma, per le persone fragili, può diventare pericoloso. E’ quindi importante per gli anziani fare il vaccino perché le vecchie vaccinazioni non danno una immunità duratura”.

Le raccomandazioni, oltre al vaccino, sono sempre le stesse: lavarsi le mani spesso, magari con soluzione alcolica se non lo si può fare in modo classico. Ma, nei luoghi sovraffollato e per le persone anziane, è consigliato l’uso della mascherina Fpp2 anche perché, oltre alla possibilità di contrarre il Covid, gira anche tanta influenza. Un consiglio che è dato dai medici solo a chi è a rischio di complicazioni.

Intanto sono state 1.533 le vaccinazioni somministrate a venerdì scorso in provincia di Imperia e, dopo i buoni risultati di affluenza di sabato scorso, l’Asl sta lavorando ad un secondo appuntamento al Palasalute di Imperia.

Per quanto riguarda le città di Sanremo e Ventimiglia c’è la disponibilità per vaccinarsi al pomeriggio. Nella città dei fiori in via Fiume 33, mercoledì prossimo ma anche il 6, 13 e 20 dicembre, dalle 15:30 alle 18:30. A Villa Olga, in corso Genova 88 a Ventimiglia, domani, il 5,12 e 19 dicembre dalle 15 alle 18.

Ovviamente le vaccinazioni vanno sempre prenotate sul sito: https://prenotovaccino.regione.liguria.it/.