Calcio: secondo pareggio consecutivo per la Sanremese, i biancoazzurri portano via lo 0-0 da Alba

ALBA-SANREMESE 0-0

ALBA: Bergonzi, Barracane, Dieye, Giraudo, Foschi, Cena, Perego, Galvagno, Carnovale (89’ Riverditi), Albisetti (85’ De Simone), Bonelli (64’ Galasso). A disposizione: Ribero, Imperato, Zoboli, Barbagiovanni, Sia, De Bellis. Allenatore Fabrizio Viassi.

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Bechini, Maglione, Ibe (68’ Conti), Gagliardi (78’ Pellicanò), Rocco, Cesari, Larotonda, Santanocito (85’ Camerino), Pietrelli. A disposizione: Ferro, Legal, Di Fino, Maugeri, Mauro, Scariano. Allenatore Mattia Gori.

ARBITRO: Sabri Ismail di Rovereto

ASSISTENTI: Matteo Laconi e Nicola Mascia di Cagliari

NOTE: giornata di sole ma fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Larotonda, Viassi, Gagliardi. Angoli 8-1 per la Sanremese. Recupero 2’ pt, 4’ st.

ALBA (CN) - Quindicesima giornata, allo stadio Augusto Manzo di fronte Alba e Sanremese. I biancoazzurri arrivano in Piemonte per cercare il colpaccio e rilanciarsi in classifica al cospetto dei padroni di casa penultimi e reduci dal pareggio casalingo con la Fezzanese. Mister Gori deve rinunciare allo squalificato Tordini e agli infortunati Biagini e Gatto. Il tecnico rilancia dal primo minuto Bechini in difesa al fianco di Bregliano e Gagliardi in avanti a supporto di Rocco e Ibe.

Passano appena 41 secondi e la Sanremese si rende subito pericolosa: sponda di Ibe per Gagliardi, conclusione del numero 10, Bergonzi respinge. Al 7’ Maglione mette in mezzo da destra per Ibe, la spaccata dell’attaccante biancoazzurro si perde sul fondo. All’11’ Rocco serve Gagliardi che va alla conclusione, para a terra Bergonzi. Al 21’ primo squillo dell’Alba con una punizione alta di Bonelli. Al 38’ tiro cross di Galvagno dalla sinistra, Bohli blocca. Il primo tempo si chiude al 47’ con un tiro di Maglione dal limite, para Bergonzi. Si va al riposo sullo 0-0.

nella ripresa al 48’ Maglione si rende di nuovo pericoloso con un diagonale che termina sul fondo per questione di centimetri. È la prima vera occasione da rete del match. Al 55’ ci prova Rocco con un bel tiro dalla media distanza, Bergonzi si allunga e manda in corner. Al 68’ primo cambio nella Sanremese: entra Conti, esce Ibe. al 77’ angolo di Gagliardi, la palla sfugge dalle mani a Bergonzi ma poi il portiere rimedia in tuffo e fa suo il pallone. Un minuto dopo secondo cambio nella Sanremese: esce Gagliardi, entra Pellicanò. All’85’ terza sostituzione: entra Camerino, esce Santanocito. All’87’ cross di Pellicanò, Conti di testa non ci arriva. Al 91’ il pallone balla pericolosamente nell’area piccola dell’Alba, Bergonzi manda in angolo.

Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Finisce 0-0 ad Alba e per la Sanremese è il terzo pareggio consecutivo dopo quelli con Fezzanese e Città di Varese. Domenica al Comunale i matuziani ospiteranno il Ligorna.