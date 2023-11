Approvazione del Piano Socio Sanitario: alleanza Verdi-Sinistra "Una manifestazione di debolezza"

“L'approvazione del Piano sanitario regionale, da parte dell’Amministrazione Toti, apparentemente è una dimostrazione di forza, certificata dalla foto ridente e soddisfatta della maggioranza, in realtà è una manifestazione di debolezza”. Interviene in questo modo il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra Italiana ed Europa Verde Liguria, dopo l’approvazione in Consiglio regionale.

“La maggioranza – prosegue - ha dimostrato di non avere le risorse né finanziarie né politiche per affrontare e discutere gli emendamenti proposti dal campo progressista. È riuscita soltanto a organizzare un misero blitz, proprio sulla sanità, il terreno più importante su cui si misura la capacità di governo della Regione. La questione della sanità rimarrà perciò il principale argomento di scontro con la maggioranza perché, purtroppo, con questo piano nel breve-medio periodo la situazione è destinata a peggiorare per i pazienti e a fare emergere sempre più la componente privata come unica, costosa via di uscita all'impotenza del pubblico”.

“Noi – termina l’alleanza - in linea con le richieste della nostra petizione, continueremo a impegnarci nella mobilitazione dei cittadini con il ‘Fronte comune per la difesa della sanità pubblica’. Appoggeremo con convinzione le scelte dell'opposizione per rimettere in discussione e modificare il Piano Sanitario Regionale e per ottenere misure concrete che migliorino la sanità pubblica ligure. Promuoveremo una interrogazione dei nostri parlamentari perché il Ministero della Salute verifichi le condizioni di operatività della sanità ligure, il livello dei servizi offerti, soprattutto nei pronto soccorso in presenza di condizioni di emergenza”.