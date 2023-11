BNP Paribas ed il Centro Scientifico di Monaco: conferenza sul Capitale Naturale

BNP Paribas ed il Centre Scientifique de Monaco in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco hanno organizzato il 9 novembre 2023 una conferenza dal titolo: “Capital Naturel: Enjeux et Solutions pour un Futur Durable” (Capitale Naturale: Sfide e Soluzioni per un Futuro Sostenibile).



Per la prima volta a Monaco, questa conferenza ha riunito un gruppo di imprenditori, economisti e ricercatori del mondo scientifico insieme ad altrettante istituzioni internazionali impegnate nella conservazione del Capitale Naturale. Le tre sessioni sono state dedicate alle Istituzioni Filantropiche e Intergovernative, alle Imprese e Start-up e agli attori principali della Finanza. La giusta occasione per ciascun relatore per scambiare idee per mettere in atto azioni innovative nei rispettivi settori di competenza. Questa conferenza è stata poi seguita da un Workshop multidisciplinare di due giorni con lo scopo di definire il Capitale Naturale non solo marino ma anche terrestre, per poterne fare una valutazione economica ed includerla quindi nella ricchezza nazionale. BNP Paribas ha avuto il privilegio di associarsi ad un attore chiave del territorio, il Centro Scientifico di Monaco, per puntare i riflettori dell’ecosistema monegasco su un argomento chiave, ovvero quello della conservazione del nostro Capitale Naturale. Scienza, Economia e Finanza hanno tutte un ruolo da svolgere nella conservazione del Capitale Naturale.



«Sono lieta che BNP Paribas sia al fianco del CSM che sta svolgendo a Monaco un lavoro di primo piano sulle questioni legate al Capitale Naturale. La conservazione del Capitale Naturale è fondamentale sia per le generazioni presenti che per quelle future. Le banche hanno un ruolo fondamentale nell'adattamento dei criteri di finanziamento per una migliore comprensione di queste sfide. Il Gruppo BNP Paribas si è dotato, dal 2010, di rigorose politiche settoriali per inquadrare le sue attività di finanziamento e di investimento nei settori più a rischio per l'ambiente. Il Gruppo ha già destinato 4 miliardi di euro di finanziamenti alle imprese che contribuiscono alla protezione della biodiversità terrestre e marina entro il 2025».

Françoise Puzenat, Direttore del Territorio Monaco presso BNP Paribas



«Mettere un costo sullo stock naturale evidenzia il suo valore ecosistemico interno risultante dalla sinergia tra scienza ed economia, finalmente integrate. Per proteggere l'ambiente e la sua preziosa biodiversità, dobbiamo interagire per influenzare positivamente i decisori pubblici».

Prof. Denis Allemand, Direttore Scientifico presso CSM



«La Natura può aiutarci fornendo strumenti efficaci per combattere il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. Unire il mondo economico e finanziario in un progetto comune con la ricerca scientifica è certamente un passo vincente e siamo determinati a contribuirvi pienamente».

Dr. Nathalie Hilmi, Capo della Sezione Economia Ambientale presso CSM