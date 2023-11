Ventimiglia: cade dagli scogli alle 'Calandre', mobilitazione di soccorsi e trasporto in elicottero

Doppia mobilitazione di soccorsi, questo pomeriggio per i Vigili del Fuoco di Ventimiglia e Sanremo. Nel primo caso i pompieri del distaccamento frontaliero sono dovuti intervenire per la caduta di un uomo nella zona delle Calandre. Secondo le prime informazioni sarebbe caduto da un'altezza di circa 15 metri, per cause ancora da verificare. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero Grifo.

A Sanremo, invece, i Vigili del Fuoco del distaccamento matuziano hanno lavorato in località Suseneo, nell’immediato entroterra, per soccorrere un escursionista che si era perso. Grazie alla posizione fornita dallo stesso disperso i pompieri lo hanno trovato e riportato sulla strada principale.