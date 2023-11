Toti riunisce gli 'arancioni': new entry di Bregolin mentre non c'è nessuno dei sanremesi, rotta verso le elezioni

Gli ‘arancioni’ liguri tutti insieme per lavorare alle prossime elezioni Amministrative, ma con un occhio attento anche alle Europee e senza dimenticare le Regionali che si prospettano dopo due mandati di Giovanni Toti.

Per quanto riguarda la nostra provincia spicca l’assenza di esponenti sanremesi, che sarebbero importanti per gli ‘arancioni’ alle ormai imminenti elezioni di giugno prossimo. Ma spicca anche la presenza di Francesco Bregolin, presidente del Consiglio comunale di Diano Marina, da alcuni mesi uscito da Fratelli d’Italia. Con lui anche il Sindaco, Cristiano Za Garibaldi, che già era dichiaratamente all’interno dei ‘totiani’, così come il suo collega di Badalucco, Matteo Orengo.

Massiccia, come era prevedibile, la presenza di Taggia che, oltre al primo cittadino Mario Conio, vede il suo vice Espedito Longobardi, oltre alla fedelissima consigliera regionale Chiara Cerri e il consigliere di maggioranza Lucio Cava. Con loro un altro fedelissimo di Giovanni Toti, l’Assessore Marco Scajola, da sempre insieme al Governatore.

La serata ha visto discutere idee, progetti per il futuro e tanto entusiasmo. Ufficialmente in vista delle elezioni Europee e delle sfide comunali ma con un occhio attento alle successive elezioni regionali. Il governatore ha chiamato a raccolta i suoi arancioni per tracciare la road map che porterà alle urne. Assessori e consiglieri regionali e comunali, sindaci, presidenti di Municipio da ponente a levante sono arrivati a Genova con tante proposte e progetti da mettere in campo per la Liguria che vuole continuare con ottimismo e impegno a guardare al futuro.

“Un gruppo compatto - ha dichiarato Toti - fatto di amministratori che stanno lavorando bene sul loro territorio per i cittadini. Negli ultimi 8 anni abbiamo saputo conquistare e mantenere la fiducia dei liguri, a partire dalla Regione e poi in tanti comuni. Ritrovare i nostri amministratori ancora una volta pieni di entusiasmo e progetti è la conferma migliore che siamo pronti a rimboccarci le maniche in vista delle prossime tornate elettorali, con la moderazione, l’efficienza e la concretezza che i liguri hanno già premiato tante volte”.

Tornando alle elezioni Amministrative rimane da capire come si muoveranno gli ‘arancioni’ a Sanremo, dove possono contare su uomini di esperienza come Giuseppe Di Meco e Pino Sbezzo Malfei, assenti alla cena di ieri. Come si schiereranno i ‘totiani’ a Sanremo? Le voci sono molte. Il Governatore ha sempre confermato la vicinanza del suo gruppo al centrodestra, con il quale condivide l’amministrazione regionale. Questo lo porterebbe all’accordo con i partiti che sono anche al governo e che stanno cercando il proprio candidato a sindaco.

Secondo i ben informati ci sarebbe anche una 'apertura' del presidente della Provincia e sindaco di Imperia, Claudio Scajola, verso una amministrazione che porti una 'discontinuità' all'attuale governo di Sanremo mentre rimane l’attesa di quello che deciderà l’attuale sindaco, Alberto Biancheri.