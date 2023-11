Sanremo: Asl 1 alla ricerca di altri sei medici per l'apertura del punto nascite fissata al 1° febbraio

Asl 1 Imperiese ha pubblicato un concorso pubblico, per sei posti da dirigente medico a tempo indeterminato con il ruolo di Dirigente Medico nell’area chirurgica in Ginecologia e Ostetricia.

L'azienda sanitaria locale sta approntando il personale per poter garantire la riapertura del punto nascite dal 1° febbraio prossimo.

Il reparto, in questo momento, ha un fabbisogno di 17 unità e, attualmente, ne risultano in servizio 7. E’ già in corso di espletamento il concorso pubblico, a tempo indeterminato per tre posti di dirigente medico, a cui risultano iscritti 4 candidati, di cui 3 specializzati ed una specializzanda.