Bordighera, pitbull malnutrito soccorso da Ambulanze Veterinarie Odv (Foto)

Il maltrattamento è stato segnalato all'Asl veterinaria. "Gli animali vittime di violenza non hanno voce, perciò, solo grazie al nostro intervento è possibile porre fine alle loro sofferenze. Tutte le volte in cui essi vengono detenuti in condizioni non idonee o sono vittime di azioni feroci abbiamo il dovere di denunciare questi comportamenti" - dice Igor Cassini di Ambulanza Veterinarie Odv.

E' stata già trovata una persona disponibile ad adottare il pitbull.