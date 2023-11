Bordighera: nominati i componenti del “Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità”

La giunta di Bordighera ha nominato i nuovi membri del “Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che rimarranno in carica per il quadriennio 2023/2027.

Sono stati designati: Micaela Toni (presidente), Elisa Trionfo, Attilio Satta e Dario Grassano. Designati invece da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative: Giuseppe Romani, Vincenzo Vassallo, Luca Garaccione e Simona Beschi.

“Il comitato esercita all’interno del Comune compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all’ottimizzazione della produttività, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente lavorativo caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica” così commentano dall'amministrazione comunale di Bordighera.