Riva Ligure: ‘Apri gli occhi, la violenza non è invisibile’, il 25 novembre un incontro promosso dall’ Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti

Sabato 25 novembre, alle 10, presso la panchina rossa in piazza Ughetto a Riva Ligure, si svolgerà un incontro aperto a tutti dedicato alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

L’iniziativa, nata su input dell’UICI, Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti della Sezione territoriale di Imperia Sanremo, con il patrocinio del Comune di Riva Ligure, si articolerà in un momento di condivisione per sensibilizzare la cittadinanza attraverso lo slogan “Apri gli occhi, la violenza non è invisibile”. L’evento, vedrà la partecipazione anche di una rappresentanza del Centro Antiviolenza ISV – Imperia Sanremo Ventimiglia con la distribuzione di opuscoli informativi.