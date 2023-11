Naturun Team Valle Argentina in rosa per la LILT, un messaggio di prevenzione alla Sanremo Marathon e Valencia

Naturun Team Valle Argentina si veste in rosa per la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Oggi sono state presentate le nuove maglie della associazione sportiva 'brandizzate' con il logo LILT e con l’hashtag #PREVENZIONEINROSA sul retro.

Un chiaro segnale per promuovere la cultura della prevenzione come prima arma nella lotta contro il tumore. Con una squadra composta da vari atleti suddivisi tra le diverse discipline (Maratona, Mezza Maratona, 10 km) la Naturun Team Valle Argentina è pronta a correre vestita di rosa, in occasione della Sanremo Marathon 2023 e della Maratona di Valencia in programma il 3 dicembre.





L'iniziativa nasce per sostenere la LILT e la sua attività quotidiana nella lotta contro il cancro. "Sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, diffonderne la cultura e renderla virale è il nostro obiettivo. Da domani prenderà il via una campagna comunicativa attraverso i nostri canali social, per arrivare poi alla presenza in rosa durante le gare - spiega il presidente della ASD, Samuele Di Fiore - In questa lunga corsa che scandisce tutta la nostra esistenza, un’attenta e scrupolosa attività di prevenzione può salvare la vita".

Ad oggi come ci ricorda il Prof. Claudio Battaglia, Presidente Provinciale LILT Sanremo: “La prevenzione è l’arma più efficace per vincere il cancro. La prevenzione è indispensabile per giungere alla diagnosi precoce. Una diagnosi, se tardiva, compromette i trattamenti, la quantità e la qualità della vita”.

"La ricerca scientifica ha ormai da diversi anni dimostrato che l’attività fisica costante, combinata a una corretta alimentazione, è associata a tassi più bassi di tutte le cause di mortalità ed è foriera di molteplici benefici in tutte le fasi della prevenzione, non solo in quella preliminare all’insorgenza delle malattie. - aggiunge la vicepresidente del comitato locale della LILT, Maria Teresa Dondi - Sulla base di molteplici studi la pratica dello sport riduce il rischio di recidive e, in molti casi, agevola anche il recupero psicofisico dei pazienti oncologici. Circa 2.000 anni fa, Ippocrate, considerato il padre della medicina, soleva dire 'Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in eccesso né in difetto, avremmo trovato la giusta strada per la Salute'".

"Fin dal principio ci siamo impegnati nella diffusione dei valori fondanti dello sport e nella valorizzazione delle bellezze del proprio territorio, - ricorda ancora Di Fiore - Con questa iniziativa ci mettiamo ancora una volta a disposizione del prossimo promuovendo e veicolando una azione all’insegna della solidarietà e della vicinanza a chi soffre. Supportare chi ha a cuore il benessere della collettività e la salvaguardia del prossimo è una mission ambiziosa, eticamente importante e moralmente gratificante".

La scelta del colore oltre al messaggio non è casuale. Il rosa è il colore della prevenzione della Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del carcinoma mammario. È importante però ricordare che il cancro non fa distinzioni di sesso, infatti, dal 23 al 30 novembre LILT promuove il percorso azzurro, riservato alla prevenzione dedicata agli uomini.