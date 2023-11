Sanremo: manca il numero legale, in commissione salta il voto sugli aumenti di capitale di RT e Amaie

Dopo l'annuncio in merito all'approvazione dell'aumento di capitale per Riviera Trasporti, oggi la pratica per renderlo effettivo sarebbe dovuta passare al vaglio della quarta commissione consiliare. Il condizionale in questo caso è d’obbligo perché, al netto dei fatti, il documento non è stato votato nella riunione di commissione in programma questa mattina. Mancava, infatti, il numero legale.

La quarta commissione presieduta dal consigliere comunale Giorgio Trucco ha quindi potuto solamente analizzare il documento rinviando di fatto la discussione alla prossima seduta del consiglio comunale matuziano che dovrà, quindi, discutere e votare la pratica.

“La commissione si è svolta e sono stati discussi gli argomenti - commenta in merito il presidente Trucco - ma le prime due delibere non sono state votate per via dell'assenza del consigliere Lorenzo Marcucci, mi ha chiamato dicendomi che non avrebbe potuto partecipare alla riunione per via di problemi lavorativi”. L'assenza di Marcucci ha impedito alla maggioranza di votare favorevolmente le due pratiche che prevedevano l'aumento di capitale sia per Riviera Trasporti che per Amaie. Durante la riunione, però, Marcucci ha inviato la delega che ha consentito di votare favorevolmente la terza pratica all'ordine del giorno riguardante la rettifica al regolamento per il patrocinio legale a professionisti esterni al Comune di Sanremo.

I due aumenti di capitale, quindi, andranno direttamente in consiglio comunale per la discussione e la votazione.