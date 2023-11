Festività Natalizie: a Ventimiglia con comitato Pro Centro Storico il concorso 'Presepi Poveri'

Come da lunga tradizione il comitato Pro Centro Storico, in collaborazione con la Parrocchia della Cattedrale e il patrocinio della città di Ventimiglia, in occasione delle Festività Natalizie 2023 organizza il Concorso Presepi Poveri.

Il regolamento è molto semplice: occorre preparare i Presepi con materiali 'Poveri' cioè con componenti riciclati e di riuso, quindi libero sfogo alla fantasia, solo limite sono le dimensioni: dal microscopico al massimo di un metro per cinquanta centimetri. I Presepi potranno essere presentati dal 9 dicembre, data preferibile e tradizionale, al 24 dicembre nell'Oratorio dei ‘Neri’ accompagnate da un foglio con la descrizione del materiale usato, il titolo del Presepe, il nome dell'autore, possono partecipare anche classi scolastiche, istituti scolastici e associazioni, con numero di telefono e indirizzo mail.

L'esposizione delle opere sarà all'Oratorio dei Neri dal 10 dicembre a fine gennaio con orario continuato dalle 9,30 alle 18. Un'apposita giuria assegnerà i premi previsti; un premio speciale al Presepio più votato dal pubblico. La premiazione si svolgerà il 6 gennaio (giorno dell’Epifania), all'Oratorio dei Neri, al termine una ‘bella’ Befana distribuirà doni, caramelle e dolci. Per info e preiscrizioni: 3472356624 o sulla pagina Facebook ‘Ventimiglia e la sua Storia’. Iscrizioni gratuite.