Ci sono delle situazioni che ci impongono di prendere delle informazioni e di fare una richiesta preventivo ristrutturazione bagno se abbiamo già un'impresa edile di fiducia e di riferimento come succede per tante famiglie e per tante persone.

Se invece questa impresa non l'abbiamo chiaramente invece che una richiesta potremmo dover fare più richieste e quindi interfacciarsi e interloquire con varie imprese nel settore, e le imprese sicuramente non mancano nel nostro territorio che si occupano di ristrutturazioni edili.

In genere un'impresa edile si occupa di tante questioni e non solo di ristrutturare un bagno, ma si potrebbe per esempio occupare del ristrutturare un intero appartamento o negozio o locale commerciale.

Però è vero anche che sentiamo a guardare nei vari siti internet ci possiamo accorgere che in base a quello che loro scrivono e in base al portfolio con i lavori che hanno effettuato, che ci sono alcune imprese più esperte di altre in particolare nell'ambito di ristrutturazione bagno, che comunque è una stanza delicata, e che forse è una di quelle più complesse sulle quali intervenire rispetto ad un intervento del genere.

Diciamo che bisognerebbe sempre evitare di ritrovarsi in emergenza soprattutto quando abbiamo solo un bagno in casa o possiamo parlare anche di un bagno di un negozio, semplicemente perché poi in quelle condizioni siamo costretti a fare in fretta e non possiamo manco vivere in una casa o non possiamo nemmeno stare in un bar senza un bagno, o comunque staremmo molto più a disagio.

Per questo motivo sarebbe molto più utile intanto garantire degli interventi di manutenzione ordinaria, così da rallentare il processo di usura e così da poter rimandare interventi di ristrutturazione più strutturali che comunque costano molto di più.

Ma poi soprattutto dobbiamo assicurarci di avere un'impresa edile di fiducia come dicevamo all'inizio, perché quello ci può dare delle garanzie sui risultati finali e anche sul fatto che non spenderemo più di quello che è giusto.

Altrimenti rischiamo di dover trovare un'impresa edile in fretta, senza aver nessuna garanzia e rischiando di spendere molto più del dovuto.

Bisogna comunicare alla nostra impresa edile di fiducia il budget che abbiamo a disposizione per ristrutturare il bagno

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte è sempre molto importante comunicare alla nostra impresa edile di fiducia immediatamente il budget che abbiamo a disposizione, perché quello sarà una guida rispetto alle scelte che si faranno.

Ci sono famiglie che oggettivamente si trovano in difficoltà e quindi cercheranno di negoziare con la loro impresa edile rispetto alle modalità di pagamento e se ci fosse la possibilità di dilazionarlo in qualche modo.

Così come queste stesse famiglie magari andranno a parlare con il commercialista per capire se hanno diritto e ricevere degli incentivi fiscali messi a disposizione dal Governo, per quelle persone che fanno dei lavori in casa migliorando magari l'efficienza energetica.

Addirittura, in certi casi c'è la possibilità di ricevere il cosiddetto sconto in fattura che ci fa risparmiare direttamente una parte del costo dell'intervento.