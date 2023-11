Sanremo: consegnato alla biblioteca plastico della Pigna realizzato dagli studenti dell'istituto comprensivo centro Levante

Consegnato ieri alla biblioteca civica, alla presenza dell’assessore alla cultura Silvana Ormea, il plastico realizzato con materiale di recupero dalle classi quarta A, quarta B e quarta C dell’istituto comprensivo centro Levante di Sanremo.

Il plastico raffigura piazza dei Dolori, via della Prudenza e via Palma ed è frutto del lavoro realizzato in occasione del percorso triennale dal titolo 'Arte e Musica nella Pigna di Sanremo' nato per approfondire la conoscenza del territorio, della storia e della tradizione.

Gli studenti, per poter svolgere al meglio il lavoro, sono stati accompagnati nella Pigna da Giacomo Mannisi, accademico dell’Accademia della Pigna di Sanremo, appassionato ricercatore di archeologia e fonti storiche

“Ringrazio le insegnanti Giovanna Negro, Laura Marcuccetti, Caterina Grasso e Annalisa Maiellaro per aver coordinato l’attività artistica di questo bel progetto – dichiara l’assessore alla cultura Silvana Ormea – e per aver deciso di donare il plastico alla biblioteca civica. Lo abbiamo collocato nella Sala Ragazzi, così che possa essere visibile a tutti i giovani frequentatori della biblioteca che hanno il desiderio di approfondire la conoscenza del nostro centro storico”.