Mercato dei fiori di Sanremo, Andrea Gorlero “Grazie ai fiori rafforzato il brand nel mondo”

La floricoltura è storicamente un settore trainante dell’economia della provincia di Imperia. Amaie Energia, che gestisce il Mercato dei Fiori di Sanremo dal 2013, stila un bilancio all’inizio della nuova stagione.

“Il Mercato dei Fiori di Sanremo - commenta il Presidente Andrea Gorlero - è un riferimento a livello nazionale per il settore della commercializzazione dei fiori recisi e del verde ornamentale. L’andamento del nostro mercato ha fatto registrare negli ultimi anni una crescita continua. Nel 2022 il fatturato dell’asta e del deposito è stato di oltre 11, 3 milioni di euro, con circa 21,5 milioni di steli commercializzati di ben 273 varietà diverse. Dal 2020 al 2022 il volume di affari è cresciuto del 40%, del 33% gli steli commercializzati e si è ampliata l’offerta di articoli. I dati relativi al 2023 sono in linea con l’anno precedente, e salvo eventi atmosferici avversi, il numero di unità commercializzate dovrebbe essere in leggero aumento”.

“Gli articoli più venduti – prosegue Gorlero - sono quelli tipici della produzione del Ponente ligure, in testa i ranuncoli clone, i ranuncoli e gli anemoni, a seguire: mimosa, ginestra e oltre 100 varietà di fronde verdi. Produzioni che raccontano il nostro territorio, il suo clima mite ed i suoi profumi, che raggiungono con il brand Sanremo vari Paesi nel mondo. I principali mercati dell’export sono: Olanda, Germania, Francia, Svizzera, Scandinavia, Austria, i Paesi dell’Est Europa, gli Usa e in quantità più limitate gli Emirati Arabi. I fiori sono un elemento fondamentale di marketing territoriale, infatti, vengono esportati in confezioni con il marchio Mercato dei Fiori di Sanremo, fornite ai produttori a prezzo calmierato da Amaie Energia. Nel 2022 sono state commercializzate ben 252.116 confezioni brandizzate, con un incremento del 38% rispetto al 2020. I fiori, un’eccellenza del nostro territorio, rafforzano il brand Sanremo nel mondo, con ricadute positive anche per altri settori della nostra economia”.

“Per una migliore fruizione dei servizi del Mercato - conclude il Presidente Gorlero - abbiamo in programma di effettuare a breve dei lavori, che consentiranno di ampliare il posteggio coperto a disposizione degli utenti, favorire il carico e scarico della merce, ampliare la zona delle celle del deposito e realizzare uffici più funzionali. Interventi che abbiamo ritenuto necessario programmare per agevolare gli operatori e rendere più efficienti sia il plateatico, sia il deposito, in attesa di ricevere i fondi PNRR necessari per il trasferimento di asta e deposito al piano sottostante, con ulteriore ampliamento delle attrezzature”.