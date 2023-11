Ventimiglia: il porto di Cala del Forte entra in Assonat-Confcommercio

Il nuovo marina Cala del Forte di Ventimiglia, inaugurato nel 2021, è parte di SEPM (Società di Gestione dei Porti di Monaco), prende il nome dal sovrastante Forte dell’Annunziata ed ora entra in Assonat-Confcommercio.

Cala del Forte è un porto turistico all’avanguardia che si trova da un lato vicino a Sanremo e dall'altro al Principato di Monaco ed è una base strategica per una navigazione costiera lungo la Riviera Ligure, la Costa Azzurra e per partire verso la Corsica e la Sardegna. La struttura moderna e funzionale può ospitare 178 imbarcazioni con lunghezza dai 6 fino a 70 metri, offre un'ampia gamma di servizi a terra e in banchina. Cala del Forte è collegato via mare a Port Hercule con il catamarano veloce Monaco One, permettendo un rapido ed esclusivo accesso al Principato di Monaco.

All’interno dell’area portuale sono presenti diversi negozi, bar e ristoranti con la possibilità di usufruire dell’innovativo ascensore verticale che permette un collegamento pedonale diretto con lo splendido centro storico di Ventimiglia. In tema di e-mobility sono a disposizione due punti di ricarica rapida per veicoli elettrici, ubicati all'interno del parcheggio al piano terra e una stazione per fornire energia sia alle barche elettriche che alle auto situata alla testa del molo principale.

"Cala del Forte - dichiara Luciano Serra Presidente Assonat Confcommercio - è la testimonianza di un atteggiamento ecologico attento a sviluppare progettualità nel segno di politiche di risparmio energetico e sostenibilità. E' una importante realtà ligure che ha saputo promuovere e coniugare l’accoglienza turistico-nautica salvaguardando il patrimonio naturalistico, consentendo anche ai diportisti - conclude Serra - di apprezzare le bellezze del territorio circostante e vivere un’avventura esperienziale unica tra storia, architettura, cultura e gastronomia”.