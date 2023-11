Immigrazione: Riolfo (Lega) “Chiesto rafforzamento del fondo asilo migrazione e integrazione”

“La provincia di Imperia e tutto il nostro territorio confinante con la Francia sta subendo una forte pressione migratoria. La Commissione Europea ha approvato il Programma Nazionale del FAMI, il Fondo Asilo e Integrazione, per il 2021-2027, che ha l’obiettivo di rafforzare la politica comune di asilo, sviluppare la migrazione legale in linea con le esigenze degli Stati membri, sostenere l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi e contribuire alla lotta contro l’immigrazione irregolare”.

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, Consigliere regionale della Lega, che prosegue: “La dotazione finanziaria prevista per l’Italia è pari a 512 milioni 623mila euro e la ripartizione del budget 2023 del FAMI è di pertinenza degli Enti e delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale. Ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale, dove ho chiesto alla Regione di attivarsi per rafforzare economicamente il fondo da destinare alla provincia di Imperia in modo da poter gestire più efficacemente i flussi migratori. Ho appreso con soddisfazione dall’Assessore Alessio Piana che il piano di riparto è già stato presentato e che le varie Asl potranno richiedere più o meno risorse di quelle a loro assegnate”