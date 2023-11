Sanremo: grande partecipazione ieri al Teatro del Casinò per il convegno su Italo Calvino (Foto)

Al Teatro del Casinò di Sanremo, nel pomeriggio di ieri, un pubblico numeroso ha preso parte al convegno Italo Calvino – Proposte per un millennio presente, organizzato dall’IIS “C. Colombo” per onorare il centenario della nascita di uno dei più illustri maestri della letteratura del Novecento.

L’evento è stato un’opportunità unica per approfondire la vita e l’opera di Italo Calvino; con la partecipazione attiva di docenti e studenti dell’istituto, unita al contributo di esperti esterni, ha consentito di esplorare i molteplici aspetti della vicenda umana e letteraria dell’autore: dalla giovinezza trascorsa a Sanremo e dall’esperienza nella Resistenza, evocate in opere come Ultimo viene il corvo, fino alle teorie astrofisiche che sottendono alle Cosmicomiche. Ogni intervento è stato arricchito da letture di passi scelti interpretati da studenti del Colombo e da intermezzi musicali eseguiti da professori e allievi su canzoni scritte da Calvino e Liberovici per il progetto Cantacronache. Inoltre, sono stati presentati i lavori realizzati da alcuni alunni su Il sentiero dei nidi di ragno, Le città invisibili e Il castello dei destini incrociati.

Il convegno, ideato dal Dipartimento di Lettere e coordinato dal professor Fabrizio Vincitorio, ha visto la partecipazione di relatori autorevoli come: Laura Gugliemi, autrice di “Italo Calvino e Sanremo, alla ricerca di una città scomparsa”, che è stata intervistata dalla professoressa Raffaella Asdente; Daniela Cassini, autrice di “Italo Calvino, il partigiano Santiago”, che ha dialogato con la professoressa Veronica Senatore; il professor Marco Simonetti, ingegnere aerospaziale e docente del Politecnico di Torino, che è stato introdotto dal professor Vincitorio. A curare l’esecuzione dei brani tratti dal repertorio di Cantacronache sono stati, invece, i docenti Demoro, Bianchi, Palombo, De Franceschi e Restelli con la band dell’Istituto; mentre le docenti Tania Laigueglia, Antonietta Martelli, Barbara Ratto e Barbara Vitti hanno seguito la realizzazione dei lavori degli alunni delle classi 3a A Itai, 3a Moda, 4a Cat, 4a Lsa e 5a Itai.

La dirigente dell’IIS “C. Colombo”, Lucia Jacona, ha espresso profonda soddisfazione per l’entusiasmo e la partecipazione evidenziati durante l’evento. Un importante momento letterario che non solo ha celebrato la profonda eredità culturale di Italo Calvino, ma ha anche rappresentato un inedito momento di condivisone e apprendimento nel percorso formativo degli studenti.