Ventimiglia: intensificati i controlli della Polizia al confine, arrestato un 51enne di Foggia (Foto)

Un 51enne di Foggia (C.N.) è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera, nell’ambito dei servizi di controllo, ampliati nel corso delle ultime festività di Ognissanti.

Poco dopo la mezzanotte l’uomo si trovava a bordo di uno dei tanti autobus di linea che attraversano il confine in ambo i sensi di marcia. Gli agenti sono saliti sul bus di linea tra Marsiglia e Roma ed hanno notato l’uomo che, dagli accertamenti svolti nelle banche dati, risultava destinatario di un provvedimento giudiziario. Sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione per guida in stato di ebbrezza (un anno).

L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per avere al suo attivo numerosi e gravi precedenti penali per stupefacenti, ricettazione, lesioni personali e detenzione abusiva di armi, aveva causato un incidente nel 2018 nelle Marche. Gli era stato riscontrato, nella circostanza, un livello di alcolemia superiore a 1,5 g/l.

La Polizia di Stato è costantemente impegnata nei servizi di prevenzione e repressione per garantire la sicurezza, ed in particolare la Polizia di Frontiera che, proprio nelle zone di retro-valico attua servizi di specialità, sulla base di disposizioni ricevute. In particolare durante i ponti festivi e vista la maggiore mobilità di viaggiatori, tutti i servizi sono stati intensificati, in particolare i posti di blocco e di controllo presso i passaggi della frontiera, sia in ambito ferroviario che autostradale, senza negligere i valichi stradali di San Luigi, San Ludovico e Olivetta San Michele nella Valle Roya, rivolgendo particolare attenzione agli spostamenti in ingresso nel territorio nazionale.