“Vetrine in Rosa” per il mese della prevenzione: LILT premia i negozi più creativi

Nella sede LILT di Sanremo sono state consegnate le targhe della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori agli allestimenti che con maggior estro hanno saputo sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione al femminile. Si è così concluso “Ottobre Rosa 2023”, il mese che vuole essere da stimolo per ogni donna verso la prevenzione del tumore al seno.

Più di mille opuscoli distribuiti, quasi due chilometri di nastro rosa tagliato e spillato, circa 300 palloncini rosa, 15 conferenze del presidente Claudio Battaglia: sono solo alcuni dati per comprendere l'importanza dell’ “Ottobre Rosa”. In tutta la provincia hanno partecipato più di 80 negozianti.

Il concorso “La Vetrina in Rosa”, iniziato quattro anni fa, solamente a Sanremo ha sin da subito ricevuto numerose richieste di adesione che hanno portato LILT a estenderlo a tutta la provincia.

“Coinvolgere i negozi della provincia nella campagna di prevenzione del mese di ottobre è diventato un atteso appuntamento - dichiarano dalla LILT - molte le attività commerciali che hanno partecipato anche solo esponendo il materiale consegnato dalle volontarie: palloncini con logo LILT, cartoncino che ricorda che “la prevenzione è sempre la risposta giusta”, e cartellino di adesione a “Vetrine in Rosa””.

Il comitato composto da LILT e dalle associazioni Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato hanno scelto: CloD Ventimiglia con la frase “Amati e prenditi cura di te stessa sempre”, perfetta sintesi della prevenzione al femminile; Auto Più Sanremo con il casco, l’esempio lampante di come ci si debba preoccupare della sicurezza quando si usa un motoveicolo e che può anche essere considerato emblema dell’attenzione che ognuna può rivolgere alla salute del proprio seno; Romantico Chic Arma di Taggia, travolge con il rosa declinato in ogni tessuto e complemento di arredo per invitare a portare nelle case un discorso che deve coinvolgere ogni generazione.

“A ciascuno di loro il nostro grazie più sentito - concludono dalla LILT - per avere saputo rappresentare una tematica così inter con delicatezza e immaginazione, dando vita a piccoli capolavori. Un grazie particolare alle nostre volontarie che si sono prodigate per diverse settimane a visitare gli esercizi commerciali, talvolta le visite sono state più di una. Non possiamo che ringraziare chi ha permesso, accogliendo l’iniziativa, di dipanare il nastro rosa. Prevenzione in ogni strada della provincia di Imperia. Ci auguriamo che ogni anno il mese rosa diventi sempre più rosa, che la prevenzione raggiunga numeri sempre più importanti perché solo con la prevenzione si può vincere il cancro”.