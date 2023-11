Sanremo: turismo per il ponte di Ognissanti tra chi è soddisfatto e chi lo considera "Inesistente"

“Inesistente”: questo il termine utilizzato da alcune associazioni degli albergatori per analizzare il ponte del 1° novembre, la festa di Ognissanti a Sanremo. Altri, invece, sono comunque abbastanza soddisfatti, rapportando il tipo di ponte, che quest’anno risulta piuttosto sfortunato, visto che il giorno di festa comandata è caduto di mercoledì.

Storicamente, infatti, i ponti che funzionano meglio sono quelli che vedono la festa al giovedì o al venerdì. Molti sono gli alberghi che, in questo periodo e nonostante la festività, hanno deciso di rimanere chiusi mentre, alcuni che hanno invece tenuto aperto, confermano di aver lavorato discretamente nello scorso weekend, grazie ad alcune manifestazioni che hanno portato in città molti visitatori.

La settimana scorsa, infatti, molti sono stati i turisti arrivati a Sanremo per le gare di Xcu e di downhill, oltre a quelli per la manifestazione di tango al Casinò. Il prossimo weekend, invece, vedrà buoni arrivi dal Nord Europa e dall’Italia per le gare veliche previste con l’organizzazione dello Yacht Club matuziano.

Per ora non molto soddisfatti i commercianti del centro: “Sicuramente la festa al mercoledì ci ha penalizzato – hanno detto in molti – e ci auguriamo che le nostre aspettative vengano confortate nel prossimo fine settimane. Storicamente il ponte di Ognissanti vede sempre molti francesi a Sanremo, visto che nel paese transalpino chiudono le scuole per diversi giorni”.

In tema di francesi, invece, va in controtendenza il direttore del ‘Nazionale’, Cristian Feliciotto, che conferma una buona loro presenza nell’ultimo weekend: “A noi è andata molto bene – ci ha detto – anche se in questo caso parlo del nostro albergo. Sabato c’erano moltissimi francesi ma, tutto sommato le presenze erano buone”. Anche per il prossimo fine settimana sembra che non ci si possa lamentare: “Assolutamente no, visto che domani e sabato sera siamo ‘sold out’. Ovviamente domenica l’albergo si svuota, ma è un classico. I conti su un ponte come questo, però, si fanno alla fine, sia per noi albergatori che per i commercianti. Mi auguro che, tra domani e domenica possano lavorare decisamente meglio anche loro”.

Chiaramente è impossibile fare un calcolo esatto della situazione, visto che i dati precisi arriveranno solo tra un paio di mesi ma, secondo quanto raccolto tra gli operatori del settore i numeri delle presenze sembrano piuttosto simili a quelle del ponte di Ognissanti dello scorso anno.