Sanremo: lo spettacolo dell'aurora boreale fotografato da Edward Gazzano a Monte Bignone

Nel tardo pomeriggio di ieri, in quasi tutto il Nord Italia, si è verificato un fenomeno unico, una sorta di ‘aurora boreale’ che ha visto il nostro paese quasi trasformato nel Polo Nord, dove casi come questo si ripetono regolarmente.

Nella nostra provincia in molti hanno tentato di fotografarlo e ci è riuscito un nostro lettore, un appassionato che è salito fino ai 1.200 metri di monte Bignone a Sanremo, per immortalare il fenomeno. Si tratta di Edward Gazzano, che ha scattato la foto ieri pomeriggio.

Quali sono le cause del fenomeno di ieri? In pratica l’aurora boreale si è formata per l'interazione tra il campo magnetico terrestre e il vento solare che, vista la sua intensità e forte attività, ha una grande densità di particelle cariche, che vengono veicolate all'interno del campo magnetico terrestre.

In questo modo vengono emesse onde elettromagnetiche che, normalmente per come è fatto il campo magnetico terrestre, sono visibili a latitudini molto più settentrionali. L’evento di ieri raramente avviene sotto il 50° parallelo è ieri si è verificato addirittura sotto il 45°.