Calcio, Promozione: il Ventimiglia, cala il poker. Affossa la Carcarese per 4-1

Continua per il Ventimiglia il momento favorevole in campionato avendo ottenuto la seconda vittoria consecutiva sul proprio terreno di fronte alla quotata Carcarese.

Col terzo risultato utile consecutivo, i frontalieri, passo dopo passo si stanno allontanando dalla zona calda della classifica dopo un inizio di torneo poco consono al valore della squadra e avendo fatto nelle ultime tre gare 7 punti, non può che aumentare l'autostima nei giocatori consci di aver messo alle spalle il periodo difficile del campionato. Dalla squadra ospite, ci si aspettava qualcosa di più; ma è risultata fragile a livello difensivo e poco pericolosa in attacco trovando così una giornata storta.

Eppure, la prima occasione da rete era stata proprio della Carcarese quando al 13' Brignone serviva Saviozzi che però sciupava tutto sparando alto davanti al portiere. Non sbagliava invece il Ventimiglia al 15' con Gambacorta che si liberava facilmente del suo avversario e appena dentro l'area calciava sul palo lontano segnando l'1-0.Successivamente, altre possibilità da rete con Cassini (25') e Sparma (30'), ma è Latella al 42' che raddoppiava mettendo in rete di testa un bel cross di Addiego.



In apertura di ripresa, al 5' giungeva la terza rete con Cassini che di testa, indisturbato metteva in rete sul 2° palo correggendo un cross da calcio d'angolo.I savonesi provavano a reagire con Brignone (10') e Brovida (18') le cui conclusioni venivano parate dal portiere. Al 19' sono i frontalieri ad andare vicino alla marcatura con Gambacorta il cui colpo di testa destinato alla rete, veniva respinto in extremis da Bertoni e sul capovolgimento di fronte, i savonesi accorciavano le distanze grazie a un calcio di rigore provocato da Arena che metteva giù in area Brignone.

Brovida calciava dagli 11 metri spiazzando il portiere.La Carcarese insisteva con Saviozzi al 25' e sopratutto con Brignone al 27' che trovava un grande Scognamiglio che d'istinto respingeva. L'ultimo quarto d'ora era di marca ventimigliese: al 35' Schittzer tirava in porta con la difesa che liberava con affanno ma riprendeva Oliveri che costringeva Longato a salvarsi in corner. C'era tempo per la quarta rete che la costruiva Sparma che fintava il suo avversario che rimaneva immobile consentendo al giovane attaccante ventimigliese di infilare all'altezza del primo palo col portiere fuori causa.



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Xhamo Andrea, Marcarino, Arena, Addiego, Ierace, Latella, Cassini, Gambacorta, Sparma, Rea.Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Peirano, Bertone, Xhamo Alessandro, Oliveri e Schittzer.

CARCARESE: Longato, Spozio, Nonnis, Brovida, Moretti F.,Brignone, Saviozzi, Diamanti, Bertoni, Manfredi, Moretti l. Allenatore: Pisano. Sono subentrati: Zizzini e Bianchi.

Arbitro: Andrea Martino (Sez. di Savona). Assistenti: Giuseppe Grisolia e Fausto Parodi (Sez. di Savona).