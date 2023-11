Sanremo: è nato il circolo scacchistico fondato dalla ASD Scacchi Sanremo ‘Nenad Šulava’

A Sanremo il circolo di scacchi è diventato realtà grazie all’Associazione Dilettantistica Sportiva Scacchi Sanremo ‘Nenad Šulava’ fondata da 12 membri della città di Sanremo in onore al Gran Maestro croato Nenad Šulava.

“L’ASD Scacchi Sanremo si pone come obbiettivo – spiegano dall’associazione - di far rinascere il gioco degli scacchi nella città dei fiori sognando di ripetere nel 2030 quello che è stato il Primo Campionato del Mondo nel 1930.

I giocatori più forte dell’epoca si diedero battaglia in modo feroce. Da quelle partite sono state le basi per i futuri campioni che si allenarono sulle idee che furono messe in campo.

La più famosa rimane la partita ‘Alekhine – Nimzowitsch’ dove il russo ‘inventò’ il famoso ‘Canone di Alekhine’ portando vittoria piena ed arrivando a classificarsi primo sul tedesco Nimzowitsch.

I fondatori hanno deciso di dedicarlo al Gran Maestro Nenad Šulava che ha vinto il Festival degli scacchi di Imperia e non solo..

Nenad ŠULAVA (Osijek (Croazia), 25 dicembre 1962 – 5 settembre 2019) è stato uno scacchista croato, Grande maestro. Ha ottenuto il titolo di Maestro Internazionale nel 1986, Grande maestro dal 2000, era un assiduo partecipante agli Open europei, in particolare in Italia e in Francia.

Ha vinto, da solo o a pari merito, i seguenti tornei:

1996: Milano, Vienna;

1997: Toscolano Maderno;

1999: Festival di Imperia;

2000: Paks;

2001: Hyères, Il Cairo;

2002: Festival di Imperia, Nizza;

2003: Monte Carlo, Cortina d'Ampezzo;

2004: Pola, Cortina d'Ampezzo;

2005: Omiš, Asiago, Avignone;

2006: Festival di Imperia, Montecatini Terme, Basilea, Nizza;

2007: Festival di Imperia, Nizza;

2008: Mentone, Ginevra;

2010: Bol otok Brač; ulava”

2016: Torneo open di Bratto

Ha raggiunto il rating FIDE più alto in gennaio 2011, con 2565 punti Elo.

Il Consiglio Direttivo vuole evidenziare un sentito ringraziamento agli amici e colleghi del circolo di Imperia che più di noi hanno creduto in questo progetto fornendoci supporto, risorse e quanto necessario per l’apertura della associazione dilettantistica sportiva Scacchi Sanremo ‘Nenad Šuluva’.

La sede operativa del circolo è temporaneamente presso il Bar Parisienne che è il principale sponsor insieme a Cafè du Centre di Pietro fornendoci risorse necessarie all’apertura del circolo. Dal 1° Dicembre si aprono le iscrizioni al Circolo ed alla Federazione Scacchistica Italiana".

Il 16 dicembre si effettuerà il Secondo Torneo Rapid internazionale di Sanremo presso la chiesa di Santa Brigida. Sono aperte le iscrizioni su vesus.org

Per informazioni potete contattare i seguenti numeri telefonici:

John PASQUI – 3384706130 – presidenza@scacchisanremo.it

Giancarlo Tortorella – 388.0935081

Nando Mongelli – 3474747377



www.scacchisanremo.it