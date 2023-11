Ventimiglia: interventi per la ciclabile a sbalzo, il PD "Quanto sono costati o sono gratis?"

"Non sono sfuggiti, in questi giorni, gli interventi svolti per risistemare i massi posti appena due settimane fa a protezione di quella che potremmo ormai definire 'ex' ciclabile a sbalzo, oggi chiusa e impraticabile. Considerato che in albo pretorio non risulta traccia di questi interventi, appare lecito chiedere all’amministrazione se questi siano stati svolti a titolo gratuito".

Interviene così il Partito Democratico di Ventimiglia, che prosegue: "In caso contrario, quanto siano (nuovamente) costati alla cittadinanza ventimigliese. Visto che il sindaco (ex sostenitore dell’opera insieme a buona parte della sua amministrazione) non è ancora riuscito a dirci per quanto tempo la collettività dovrà continuare a sostenere questi costi, suggeriamo di aprire un apposito capitolo di bilancio: magari finanziato da chi - come già suggerito da altri - questa sensazionale struttura ha voluto e votato".