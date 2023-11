Sanremo: discarica abusiva 'quotidiana' tra Poggio e Ceriana, l'ex sindaco Roverio "Che vergogna!" (Foto)

L’abbandono sconsiderato di rifiuti ingombranti e le discariche abusive in corrispondenza delle isole ecologiche con i cassonetti (dove non arriva il porta a porta) non conosce vergogna.

Spesso abbiamo documentato situazioni incresciose che, nelle zone più appartate della città, vedono molte persone che abbandonano davvero di tutto, contravvenendo ogni giorno al corretto conferimento. Quest’estate abbiamo più volte seguito anche i controlli che vengono eseguiti nel centro, dove spesso vengono lasciati sui marciapiedi sacchetti in occasione della raccolta porta a porta, ma da chi non è autorizzato e sono molti i verbali elevati.

Questa volta il grido d’allarme ci arriva dalla strada che dalla frazione sanremese di Poggio porta a Ceriana, tra l’altro da un ex sindaco, Piero Roverio: “Nelle foto – ci ha detto – è presente quanto da diversi giorni l’inciviltà di diversi maleducati cittadini produce ma, consentitemelo, anche da chi non controlla e non punisce. Come è possibile che in zone come questa e tante altre non vengano mantenute foto trappole fisse, sia per colpire chi contravviene al conferimento corretto ed anche come deterrente”.

L’ex sindaco del piccolo centro dell’entroterra della Valle Armea ci ha anche evidenziato di aver più volte segnalato il problema (che in quel luogo si ripropone quasi quotidianamente) direttamente ad Amaie Energia, sottolineando come spesso si trovino anche pezzi di amianto, oltre a ingombranti, residui di cantiere e tanto altro. “Oltre alla prevenzione – termina Roverio – servirebbe repressione del fenomeno e segnalazioni da parte di chi poi è costretto a rimuovere lo scempio lasciato”.

Un problema annoso, quello delle discariche abusive, che come giornale denunciamo da anni ma che, come più volte detto, non si risolverà mai senza controlli assidui, fototrappole fisse e multe esemplari documentate. Sono molte le zone spesso colpite dai maleducati e da gli incivili, che approfittano di luoghi meno frequentati per fare il proprio comodo, in qualsiasi giorno dell’anno.

Situazioni che non sempre documentiamo e che spesso evitiamo anche di pubblicare per non stancare i nostri lettori con le solite foto di vere e proprie discariche abusive. Ma basterebbe muoversi sulle immediate alture della città per riportare situazioni simili a quelle delle foto che pubblichiamo oggi.

Eppure il sistema di raccolta dei rifiuti, seppur con molte lacune, prevede tutta una serie di servizi (anche a domicilio) per il conferimento o il ritiro degli ingombranti. Ma la pigrizia (e in alcuni casi anche il mancato pagamento della Tari) provoca scempi di questo genere.