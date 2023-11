Dopo le piogge ecco la forza del vento: raffiche per ora a 80 km/h sulla costa, preoccupa il mare (foto e video)

Come era previsto da alcuni giorni, dopo le piogge di ieri il forte vento ha iniziato a ‘spazzare’ la nostra provincia. In particolare sulla costa, dove le raffiche stanno già superando gli 80 km/h e sono destinate ad aumentare anche nelle prossime ore.

Con un vento così il timore è ovviamente rivolto ai danni che possono derivare, sia per le continue folate che per il mare che si sta ingrossando. Al momento la situazione vede il vento più forte a Imperia con 82,08 km/h, seguita da Ventimiglia con 80,64 km/h, Sanremo con 61,92 km/h. Meno intenso il vento nell’entroterra.

A causa della mareggiata in atto in provincia di Savona, anche la circolazione dei treni potrebbe subire variazioni nella tratta Savona-Albenga. Addirittura alcuni treni Regionali potranno subire cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi. Alcuni convogli, partiti regolarmente dall'estremo ponente, sono stati fermati ad Imperia. Alcuni treni regionali e Intercity viaggiano con ritardi di circa 30 minuti. Nella mattinata la tratta verrà interrotta per consentire ai tecnici di RFI di ripristinare la massicciata.

Intanto sono moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia per rami pericolanti, pali che rischiano di cadere o sono caduti. Al momento non si registrano danni gravissimi ma i pompieri del Comando provinciale e dei tre distaccamenti sono impegnati in diverse zone.

Ora l’attenzione è rivolta ovviamente ai porti ed agli stabilimenti balneari, i più soggetti alla forza del vento e del mare.