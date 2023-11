Ferrovia interrotta per lavori al terzo valico, nel weekend più pullman sostitutivi

“Per il prossimo fine settimana, grazie alla collaborazione di Trenitalia e Amt, verrà aumentato il numero dei pullman sostitutivi e sarà intensificata la linea 1 genovese. Inoltre Trenitalia metterà a disposizione dei viaggiatori del personale a terra al fine di fornire ogni informazione richiesta”. Così l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori in merito alle misure messe in campo nel prossimo weekend al fine di evitare ogni disagio ai viaggiatori della tratta ferroviaria Sestri Ponente-Cogoleto interessata dai lavori connessi al Terzo Valico e per il quadruplicamento del nodo di Genova.

“L'importanza dei lavori è indiscutibile per il loro valore strategico ma è altrettanto indiscutibile che chi viaggia debba essere assistito con ogni mezzo a disposizione per potersi spostare senza disagi e poter essere informato in maniera puntuale”, aggiunge Sartori.

Nel dettaglio, saranno 56 il sabato e 61 la domenica i pullman sostitutivi di Trenitalia: 15 in più rispetto allo scorso fine settimana. L'azienda metterà anche a disposizione nelle stazioni della tratta un centinaio di addetti per fornire ai viaggiatori ogni informazione richiesta.

Inoltre, onde evitare eventuali ripercussioni sulla mobilità genovese, Amt a partire da domani intensificherà la linea 1 con 40 corse aggiuntive nelle fasce orarie di maggior carico e corrispondenti alla punta dei passeggeri Trenitalia: verranno impiegate 3 vetture in più al sabato ed alla domenica. Al sabato la linea 1 manterrà un livello di servizio già allineato a quello feriale.